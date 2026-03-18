English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
Pre Wedding Shoot: వీళ్లకేం పోయేకాలం రా అయ్య.. మురికి కుంటలో ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌

Would You Ever Seen These Pre Wedding Shoot Like This Video Pics Goes Viral: పెళ్లి పేరిట ఫొటోలు, వీడియోగ్రాఫర్లు చేస్తున్న పిచ్చి పీక్స్‌కు చేరింది. తాజాగా ఓ కొత్త జంటను మురికి కుంటలో పడుకోబెట్టి షూట్‌ చేశారు. ఆ వీడియో, ఫొటోలు నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 18, 2026, 04:31 PM IST

Trending Photos

Viral Pre Wedding Shoot: ప్రస్తుతం మాంచి ముహూర్తాలు ఉండడంతో శుభకార్యాలు పెద్ద సంఖ్యలో జరుగుతున్నాయి. కొన్ని నెలల విరామం తర్వాత వివాహాలకు ముహూర్తాలు ఉండడంతో యువతీ యువకులు వివాహానికి సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఇప్పటికే పెళ్లి నిశ్చయమైన వాళ్లు తమ ప్రి వెడ్డింగ్‌ షూట్‌లు చిత్ర విచిత్రంగా తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ జంట తీసుకున్న ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌ తీవ్ర వివాదానికి దారి తీసింది. మురికి కుంటలో పడిపోయినట్టుగా ఆ జంటకు సంబంధించిన షూట్‌లు తీయడం వైరల్‌గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఫొటోల పిచ్చి పీక్స్‌కు చేరినట్టు ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌ పేరిట జంటలతోపాటు ఫొటోగ్రాఫర్లు చేస్తున్న చేష్టలు దారుణంగా ఉంటున్నాయి. ఎక్కడో తెలియదు కానీ ఒక చోట కాబోయే కొత్త జంట తమ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ ఫొటో షూట్‌ నిర్వహించుకున్నారు. కాబోయే దంపతులను మరపురాని విధంగా ఫొటోలు, వీడియోలు తీయాలని ఫొటోగ్రాఫర్లు భిన్నంగా ఆలోచించారు. నీటిలో తేలియాడుతున్నట్టు కనిపించేలా ఫొటోలు, వీడియో తీయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

కొత్త జంటకు తెల్లటి దుస్తులు ధరించారు. అనంతరం ఓ క్వారీ ప్రాంతంలో నిలిచిపోయిన నీళ్లలో వారిని పడుకోబెట్టారు. వధువు ఒకవైపు.. వరుడు మరోవైపు తల పెట్టి నిద్రిస్తుండగా వారిద్దని వీడియోగ్రాఫర్లు, ఫొటోగ్రాఫర్లు వీడియోలు, ఫొటోలు తీశారు. ఆ దృశ్యాలు చూస్తుంటే క్వారీలో పడి ఇద్దరు చనిపోయినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ వీడియోను ఒకరు తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పెట్టగా వైరల్‌గా మారింది. ఇప్పటివరకు ఒక మిలియన్‌ మంది చూడగా.. అందరూ కామెంట్‌ చేస్తూ తమ స్పందన తెలియపరుస్తున్నారు.

ఇంతకీ వారి థీమ్‌ ఏమిటంటే నీటిలో చిక్కుపోయినట్టు.. తమ ప్రేమ బంధంలో కూడా నిండా మునిపోయినట్లు ఫొటోగ్రాఫర్లు సరికొత్త థీమ్‌ను రూపొందించారని నెటిజన్లు చెబుతున్నారు. భిన్నంగా.. వినూత్నంగా ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌ చేసినట్లు భావిస్తున్నారు. వాస్తవంగా ఆ వీడియో చూస్తే మాత్రం ఇద్దరు నీటిలో పడి చనిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది. ఇలా దారుణంగా ఎలా తీస్తారని ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌ తీసే వారిపై ప్రజలు, నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మీ పిచ్చి పీక్స్‌కు చేరిందని మండిపడుతున్నారు. ఏమిటిది? ఎందుకు ఇలా తీయించుకోవడం? అని నిలదీస్తున్నారు. కాగా ఆ కొత్త జంట పెళ్లికి ముందే వైరల్‌గా మారారు. అయితే వారు ఎవరు? ఈ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌ ఎక్కడ జరిగిందనే వివరాలు మాత్రం తెలియదు. ఆ వీడియో చూస్తుంటే తమిళనాడులో జరిగినట్టు కనిపిస్తోంది. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిన ఈ వీడియోను మీరు చూసి.. మీ స్పందనను కామెంట్‌ రూపంలో తెలపండి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Viral videoViral newsNew CouplebridegroomBride

Trending News