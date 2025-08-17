English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Weekly Lucky Zodiac: ఈ వారం అదృష్ట రాశులు.. వీరికి దేనికి లోటు ఉండదు..

Weekly Lucky Zodiac Signs: ఈ వారం కొన్ని రాశుల వారి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారు. అలాగే ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. వీరికి ఈ సమయంలో ఆనందం కూడా మెరుగుపడబోతోంది. అలాగే అనుకున్న పనులు చేసి సమాజంలో మంచి పేరు పొందుతారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 17, 2025, 11:30 AM IST

Weekly Lucky Zodiac: ఈ వారం అదృష్ట రాశులు.. వీరికి దేనికి లోటు ఉండదు..

Weekly Lucky Zodiac Signs Telugu: ఆగస్టు 18 వ తేదీ నుంచి ఈ నెలలోని మరో కొత్త వారం ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఈ నెలలో అన్ని వారాల కంటే ఇవి ఎంతో ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ వారంలోనే కొన్ని గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారంతో పాటు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాయి. అద్భుతమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయాల్లో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు. దీని కారణంగా జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో సంబంధాలు కూడా మరింత మెరుగుపడే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే, ఈ వారం మొత్తం అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

మేష రాశి 
మేషరాశి వారికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. దీని కారణంగా ఈ వారం ఎక్కువ శక్తితో పనిచేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వీరికి కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభించబోతోంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలావరకు మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా  కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా పొందగలుగుతారు. కుటుంబంలో ఆనందంతో పాటు శాంతి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే గత వారంలో కంటే ఇప్పుడు మరిన్ని ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. పనుల్లో వస్తున్న ఆటంకాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఆసక్తి గల వ్యక్తులు ఈ సమయంలో ప్రయాణాలు చేయగలుగుతారు.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతత చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో బంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా ప్రతి పనిలో అద్భుతమైన ప్రశంసలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. దీని కారణంగా మీరు మరింత కష్టపడి పని చేయగలుగుతారు. ఈవారం ఏం చేసినా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అదృష్టాన్ని కలిగి ఉంటారు. అలాగే అనేక రకాల సమస్యలు తగ్గే అవకాశాలున్నాయి. సంభాషణ నైపుణ్యం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఉద్యోగాల్లో చాలా వరకు రాణించుకోగలుగుతారు. 

సింహరాశి 
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం విపరీతంగా గౌరవం పెరుగుతుంది. అలాగే సమాజంలో మంచి పేరు ప్రతిష్టలు కూడా లభిస్తాయి. వీరు ఈ సమయంలో ఆనందకరమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటారు. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారు సహోద్యోగులతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. దీంతోపాటు ఆలోచనలు కూడా మెరుగుపడి అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఈ వారం వీరికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది.. బడ్జెట్ పరంగా కూడా అనేక మార్పులు వచ్చి విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు. 

కన్యారాశి 
కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయంలో కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా క్రమశిక్షణతో ఉండడం వల్ల వీరు సమాజంలో మంచి గుర్తింపు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఈ వారంలో పేరు ప్రతిష్టలు కూడా మరింత బలపడతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు. అలాగే ఆరోగ్యం మెరుగుపడి అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు తిరిగి వస్తాయి. దీంతోపాటు సమాజంలో వీరు తెలివైన వారిగా ప్రవర్తించి విశేషమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Daily HoroscopeDaily Horoscope TodayTelugu AstrologyTelugu Daily Horoscop

