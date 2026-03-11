English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Woman Shaves Head Video: పెళ్లి వద్దంటే వినరా? గుండు కొట్టించుకున్న యువతి.. వీడియో ఇదే చూడండి!

Woman Shaves Head Video: పెళ్లి వద్దంటే వినరా? గుండు కొట్టించుకున్న యువతి.. వీడియో ఇదే చూడండి!

Woman Shaves Head Viral Video: ఓ యువతి పెళ్లి బాధ నుంచి తప్పించుకోవడానికి నిరసనగా గుండు కొట్టించుకున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భిన్నభిప్రాయాలుగా స్పందిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 11, 2026, 01:16 PM IST

Trending Photos

Vijay Rashmika Marriage: విజయ్‌ను రష్మిక మందన్న పూర్తిగా మార్చేసింది.!. మేనమామ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
6
Vijay Deverakonda
Vijay Rashmika Marriage: విజయ్‌ను రష్మిక మందన్న పూర్తిగా మార్చేసింది.!. మేనమామ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
Couple Friendly OTT: ఇంట్లో కపుల్ డేటింగ్..చివరికి హీరోయిన్ పరిస్థితి ఘోరం..ఈ రీసెంట్ సూపర్ హిట్ ఎక్కడ చూడచ్చంటే
5
Couple Friendly OTT release
Couple Friendly OTT: ఇంట్లో కపుల్ డేటింగ్..చివరికి హీరోయిన్ పరిస్థితి ఘోరం..ఈ రీసెంట్ సూపర్ హిట్ ఎక్కడ చూడచ్చంటే
Ishan Kishan Girlfriend: ఇషాన్ కిషన్ కాబోయే భార్య ఈమెనే! ఇద్దరి మధ్య వయసు తేడా ఎంతో తెలుసా?
7
Ishan Kishan Girlfriend
Ishan Kishan Girlfriend: ఇషాన్ కిషన్ కాబోయే భార్య ఈమెనే! ఇద్దరి మధ్య వయసు తేడా ఎంతో తెలుసా?
Prabhas: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వల్ల బతికి బయటపడిన ప్రభాస్.. ఏమైందో తెలుసా..!
6
Prabhas
Prabhas: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వల్ల బతికి బయటపడిన ప్రభాస్.. ఏమైందో తెలుసా..!
Woman Shaves Head Video: పెళ్లి వద్దంటే వినరా? గుండు కొట్టించుకున్న యువతి.. వీడియో ఇదే చూడండి!

Woman Shaves Head Viral Video Watch: సాధారణంగా ఆడపిల్లలకు పెళ్లి వయస్సు రాగానే ఇంట్లో వాళ్లంతా ఎంతో ఆసక్తిగా పిల్లలకు పెళ్లి చేయాలని సంబంధాలు చూడడం మొదలుపెడతారు. అంతేకాకుండా త్వరగా సెటిల్ అయిపోవడానికి పిల్లలపై ఒత్తిడి చేస్తూ ఉంటారు. అయితే, ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు భారతదేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తన ఇష్టానికి విరుద్ధంగా పెళ్లి చేయాలని చూస్తున్న కుటుంబ సభ్యులకు నిరసనగా ఆమె ఏకంగా రాత్రికి రాత్రి గుండు కొట్టించుకుంది. గుండు కొట్టించుకొని ఆ యువతి వీడియో రిలీజ్ చేసింది.. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను హల్చల్ చేస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన ఓ యువతికి ఆమె తల్లిదండ్రులు గత కొన్ని రోజుల నుంచి పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు.. తనకిప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవడం అసలు ఇష్టం లేదని.. బాగా చదువుకొని కెరీర్ పై దృష్టి పెట్టాలని ఆమె తన బాధని ఎంత చెప్పినప్పటికీ వారు వినిపించుకోలేకపోయారు.. రోజురోజుకు ఇంట్లో పెళ్లి గోల ఎక్కువ అవ్వడంతో.. సంబంధాలు చూడటం ఆపాలని ఆ యువతి గట్టిగా నిర్ణయించుకుంది.. ఇందులో భాగంగానే ఆ యువతి రాత్రికి రాత్రి గుండు కొట్టించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: AI Boyfriends: చైనాలో AIతో అమ్మాయిల లవ్.. భయపడుతున్న కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం?

వీడియో వైరల్..

అయితే ఆ యువతి ఒకరోజు రాత్రి తన ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల గోల తట్టుకోలేక సెలూన్‌కి వెళ్లి పొడవాటి జుట్టును పూర్తిగా తొలగించుకుంది. ఆ యువతి తన జుట్టును మొత్తం క్లీన్ సేవ్ చేయించుకుంది. ఇలా చేసిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో వీడియో షేర్ చేసింది.. నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని బలవంతం చేస్తే.. ఇదే జరుగుతుందని అని తన కుటుంబానికి వీడియో రూపంలో సందేశం పంపింది. అయితే, ఈ వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూనే ఉంది. చాలామంది ఈ వీడియోను చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షేర్లు చేస్తున్నారు.

ఈ వీడియోకు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కొంతమంది ఆమెకు మద్దతుగా.. అమ్మాయిల ఇష్ట ఇష్టాలతో సంబంధం లేకుండా పెళ్లిళ్లు చేయడం మహా తప్పు అని.. ఆమె తన నిరసన తెలపడానికి ఎంచుకున్న మార్గం తనలో ఉన్న బాధను తెలుపుతుందని.. కొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారు.. మరి కొంతమంది తనకు పెళ్లి ఇష్టం లేదని తెలపడానికి ఇదొక మార్గమా? తల్లిదండ్రులతో కూర్చుని మాట్లాడి ఒప్పించాల్సింది పోయి ఇలా చేయడం చాలా తప్పని కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు..

Also Read: AI Boyfriends: చైనాలో AIతో అమ్మాయిల లవ్.. భయపడుతున్న కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Woman Shaves Head VideoShaves Head VideoWoman Shaves Head Viral VideoShaves Head Video News

Trending News