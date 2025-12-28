English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • White Cobra Video: వామ్మో.. అందరూ స్నానం చేస్తుండగా దూసుకు వచ్చిన వైట్ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో చూస్తే షాక్..

White Cobra Video: వామ్మో.. అందరూ స్నానం చేస్తుండగా దూసుకు వచ్చిన వైట్ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో చూస్తే షాక్..

White King Cobra Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పర్యాటకులు స్నానం చేస్తున్న నదిలో ఈదుతూ భయాందోళనలు సృష్టించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో అరుదైన తెలుపు రంగులో కూడిన నాగుపాము మీరు చూడొచ్చు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 28, 2025, 01:54 PM IST

White Cobra Video: వామ్మో.. అందరూ స్నానం చేస్తుండగా దూసుకు వచ్చిన వైట్ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో చూస్తే షాక్..

White King Cobra Viral Video Watch: సరదాగా ప్రకృతి ఒడిలో గడుపుదామని వచ్చిన కొంతమంది పర్యాటకులకు ఊహించని షాప్ తగిలింది.. స్వచ్ఛమైన నీటిలో హాయిగా ఈత కొడుతున్న సమయంలో ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన వైట్ కింగ్ కోబ్రా నీటిలోకి రావడం అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. అంతేకాకుండా దీనిని చూసి చాలామంది భయాందోళనకు గురయ్యారు. మరి కొంతమంది అయితే అక్కడి నుంచి పారిపోయే ప్రయత్నం కూడా చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ పర్యాటక ప్రాంతంలోని నదిలో కొంతమంది పర్యాటకులతో పాటు వారితో వచ్చిన చిన్నపిల్లలు కలిసి ఎంతో హాయిగా ఈత కొడుతున్నారు. మరి కొంతమంది అయితే ఆ నది అందాలను ఆస్వాదిస్తూ ఫోటోలు కూడా దిగుతున్నారు. మీరు ఎంతో స్వచ్ఛంగా కనిపించడంతో అందులో ఉన్న బండరాళ్లు సైతం ఎంతో క్లియర్‌గా పైకి కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, అందరూ ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తున్న సమయంలో.. అనూహ్యంగా ఒక పొడవైన తెల్లటి కింగ్ కోబ్రా నీటి పైభాగంలో ఈదుతూ ప్రత్యక్షమైంది. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయారు. 

నీటిలో ఉన్న కొంత మంది మాత్రం ఏ మాత్రం ఈ వైట్ కింగ్ కోబ్రాకు భయపడకుండా దానిని నదిలో నుంచి బయటికి తరిమికొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ఇదే సమయంలో ఆ పాము ఓ పర్యాటకుడు స్నానం చేస్తున్న సమయంలోనే అతని దగ్గరికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించింది. అంతేకాకుండా అతని వైపు గానే వెళ్లడంతో.. ఆ పర్యాటకుడు భయాందోళనకు గురై నదిలో నుంచి బండలపై పాకుతూ ఒడ్డు పైకి చేరుకున్నాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాన్ని వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. 

ఆ పాము నీటిలో నెమ్మదిగా కదులుతుండగా.. మరి కొంతమంది పర్యాటకులు కూడా భయంతో దూరంగా వెళ్లిపోవడం మీరు గమనించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎరుపు రంగు టీ షర్టు ధరించిన యువకుడు పాముకు అతిశమీపంలో ఉండి.. తన మొబైల్లో ఈ పాము కు సంబంధించిన దృశ్యాలను రికార్డు చేయడం గమనార్హం.  నిజానికి ఇలాంటి పాములు చాలా హానికరమైనప్పటికీ కొంతమంది మాత్రం ఎంతో సాహసం చేసి ఇలాంటి వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటారు. చివరికి ఈ పాము నీటిలో ఈదుతూ ఒడ్డుకు చేరుకొని మాయమైపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు.

