White Cobra Video: అద్భుతమైన వింత.. పిళ్లి నుంచి ఎలుకను కాపాడిన వైట్ కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..

White Cobra Video Watch Here: ప్రకృతిలో ప్రతి జీవుల మధ్య ఉన్న వైరం ఎంతో సహజం.. ఆహారం కోసమో లేదా ఇతర కారణాల వల్లో తప్పకుండా అవి ఒకదానిపై ఒకటి దాడి చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగా మనం నిత్యం ఇళ్లలో పిల్లులు ఎలకలపై దాడి చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో దీనికి చాలా భిన్నంగా ఉంది. ఈ వీడియోలో పిల్లి దాడి చేస్తున్న ఎలుకను ఏకంగా ఓ తెల్లని నాగుపాము రక్షిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక పిల్లి, తెల్లని పాము చిన్న ఎలుకను పట్టుకుని ఉండడం కనిపిస్తుంది. అయితే ఎక్కడైనా పిల్లి ఎలుకను చూడగానే దాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.. కానీ ఈ వీడియోలో పెళ్లి మాత్రం సైలెంట్ గా ఉండిపోయింది. అంతేకాకుండా ఆ పాము దగ్గరే ఉన్న ఎలుకను అలాగే చూస్తుంది పోయింది. ముఖ్యంగా దానికి రక్షణగా ఉన్న పామును సైతం దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించేలా పెళ్లి కనిపిస్తోంది. అయితే ఈ ఎలుకకు రక్షణగా అద్భుతమైన తెలుపు రంగులో కూడిన పాము ఉండడం విశేషం..
అయితే పిల్లిని గమనించిన ఆ ఎలుక పాముకు ఎంతో దగ్గరగా భయంతో నక్కి ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. సాధారణంగా పాములు కూడా ఎలుకలను వేటాడి ఆహారంగా మలుచుకుంటూ ఉంటాయి. కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం పిల్లి నుంచి ఎలుకను రక్షించడానికి పాము కాపలా కాస్తూ ఉండడం ఆశ్చర్యమేస్తోంది. పెళ్లి వైపు ఆక్రోసాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న పామును చూసి చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ఈ వీడియోను చూసి ఇది నిజమైన వీడియోనేనా అని సందేహం కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అలాగే ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాలు చూసిన కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.. కొంతమంది అయితే జంతువుల పట్ల ప్రేమకు, వాటి రక్షణకు ఎలాంటి భాషలు ఉండవని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.. ఇక మరికొంతమంది ప్రకృతిలో ఇలాంటి వింతలు అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయని.. కామెంట్లలో చెబుతూ వస్తున్నారు.. పిల్లి సైతం ఈ వీడియోలో ఆ పాము రక్షణను చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఉండడం మీరు కళ్లకు కట్టినట్లు చూడొచ్చు.. ఎలుక ఏమీ చేయలేక అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే వైరల్ గా మారాయి. అయితే కొంతమంది ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు మాత్రం ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ ద్వారా సృష్టించిందని చెబుతున్నారు.
