White Colour Snake Video: గుండెలు గుభేల్.!. నల్లని బొగ్గు గనుల్లో 15 అడుగుల తెల్లని శ్వేత నాగు పాము.. అరుదైన వీడియో..

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 2, 2025, 06:48 PM IST
White colour Cobra snake spotted in Mines trending Video: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నెటిజన్లకు కూడా ఏమైందో కానీ పాముల వీడియోలను తెగ ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. ఎక్కడ పాములు కన్పించిన కూడా తమ ఫోన్ లను తీసి మరీ వీడియోలు రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. దీంతో అవి కాస్త వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పాముల్ని చూస్తే చాలా మంది దూరంగా పారిపోతారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములతో చెడుగుడు ఆడుకుంటారు.

వాటిని తమకు నచ్చినట్లు చేతులతో ఆటపట్టిస్తుంటారు. అంతే కాకుండా.. స్నేక్ లపై తమ పైశాచీకం చూపిస్తారు. కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వాళ్లకు సమాచారం ఇస్తారు. మరికొంత మంది మాత్రం పాముల్ని చంపుతుంటారు. కానీ పెద్దలు మాత్రం పాముల్ని చంపితే కాలసర్పదోషం చుట్టుకుంటుందంటారు. దీని వల్ల జీవితంలో లేని సమస్యలు చుట్టుకుంటాయి.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక  శ్వేత నాగు వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది. ఇది తమిళనాడులోని నైవేలీ బొగ్గు గనుల్లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు వీడియోలో ఉంది.  అయితే..ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక శ్వేత నాగు నల్లని బొగ్గులో తిరుగుతూ హల్ చల్ చేస్తుంది. అదిదాదాపు.. 15 అడుగుల పొడవు ఉంది.

Read more: Snake Video: వామ్మో.. బెడ్ రూమ్‌లో దూరిన భారీ నాగు పాము.. గోడల మీద ఎక్కుతూ హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

మరీ ఆ బొగ్గుగనుల్లో ఆశ్వేత నాగు ఎలా వెళ్లిందో కానీ మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. దూరం నుంచి కొంత మంది తమ ఫోన్ లలో శ్వేత నాగు సంచారంను వీడియో తీశారు. ఆ గనుల ప్రాంతం చుట్టు దట్టమైన అడవి ఉంది. దారితప్పి అది గనుల్లోకి వెళ్లి ఉంటుందని కొంత మంది భావిస్తున్నారు.   మరీ అరుదుగా ఉండే శ్వేత నాగు ఆ బొగ్గుగనిలో వెళ్లడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. శ్వేత నాగు చాలా డెంజర్గా ఉందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

