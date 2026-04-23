Swetha naagu Video: అద్భుతం.. పూజ చేస్తుండగా ప్రత్యక్షమైన భారీ శ్వేత నాగు.. వీడియో వైరల్..

White colour Swetha naagu spotted in puja video: పాములకు చెందిన వీడియోలు ఎక్కువగా నెట్టింట వైరల్ గా మారుతాయి. ఇటీవల కోబ్రాలు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. మన పెద్దలు తరచుగా పాములకు కీడు చేయద్దని చెప్తుంటారు. అందుకు పాములు కన్పిస్తే వెంటనే చాలా మంది స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ శ్వేత నాగు వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. మండపంలో కొంత మంది పూజలు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత అక్కడకు భారీ శ్వేత నాగుపాము వచ్చింది. దాన్ని చూడగానే అక్కడి వారు భక్తితో పొంగిపోయారు.
This is not India
This is Thailand
Mahadev mandir 🔱 pic.twitter.com/QAJD848TGv
— Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) April 22, 2026
ఈ నేపథ్యంలో కోబ్రా అక్కడున్న దేవత విగ్రహాల వెనకాల వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించింది. ఇంతలో అక్కడున్న వారు శ్వేత నాగును పట్టుకున్నారు. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. అది అంత మందిలో పూజల బాజా, బజంత్రిల మధ్యలో ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో కూడా తెలీదు. అక్కడున్న వారు శ్వేతనాగు ను పట్టుకున్నారు.అది ఎవరికి కూడా ఆపద తలపెట్టలేదు.
మొత్తంగా శ్వేత నాగు పామును చూసి అక్కడున్న వారు భక్తితొ పొంగిపోతున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. వారు చేస్తున్న పూజలకు ఆ నాగేంద్రుడు వచ్చాడని భక్తితొ పొంగిపోతున్నారు.
శ్వేత నాగు పాము కన్పించడటం చాలా మంచి దని చెప్తారు. ఎంతో లక్ ఉంటే కానీ ఆ కోబ్రా బైటకు రాదు. అందుకే దాన్ని దేవతా సర్పమని భావించి అందరు ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు.
