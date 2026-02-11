White Cobra Video: పర్యాటకుల వైపు దూసుకు వచ్చిన వైట్ కింగ్ కోబ్రా.. ఎంత పని అయిందో వీడియోలో చూడండి!

White King Cobra Video Watch: ప్రకృతి ఒడిలో ఎన్నో వింత జీవులు జీవిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల జీవులు అందర్నీ ఎంతగానో ఆశ్చర్యపరిస్తూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగా ఇటీవల ఓ అందమైన నదిలో కనిపించిన అరుదైన పాముకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది. సాధారణంగా పాములు మనం నలుపు గోధుమ రంగుల్లో చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం ఆ పాము తెలుపు రంగులో నదిలో పాకుతూ రావడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇక వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ప్రకృతి ఒడిలో ఎంతో అందంగా ప్రవహిస్తున్న ఒక నది కనిపిస్తుంది.. అందులో నీరు ఎంతో నిర్మలంగా.. నది అడుగులో ఆకుపచ్చని రంగులో మెరుస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. కొందరు పర్యాటకులు నీటిలో కేరింతలు కొడుతూ స్నానం చేస్తున్నారు. ఇంతలోనే నీటిలో నుంచి అనుకోకుండా ఒక భారీ పాము ప్రవేశించింది. ఆ పాము తెలుగులోని రంగులో ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, అది చాలా పొడవుగా చూడడానికి అత్యంత ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తోంది..
ఈ పాము అక్కడ ఈదుతున్న పర్యాటకుల వైపుగా రావడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ పాము రావడం గమనించిన పర్యాటకులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. కొందరు ఆ పామును చూసి నీటిలో నుంచి బయటికి వచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. మరికొందరు ఒడ్డు పైనే ఉండి.. ఆ పామును మొబైల్లో చిత్రీకరిస్తున్నారు. అయితే, ఆ పాము మాత్రం ఎంతో వేగంగా పర్యాటకుల వైపు గానే దూసుకు రావడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ పాము ఎవరికీ హాని చెయ్యకుండా ఈదుతూ నెమ్మదిగా ముందుకు వస్తోంది.
అయితే, అక్కడే ఉన్న కొంతమంది ఆ పాముకు భయపడి ఒడ్డు పైకి చేరుకున్నారు. ఆ పాము వారికి అతి సమీపంలోకి రావడం వల్ల ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఆ పాము నదిలోకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ.. పర్యాటకుల ఆనందానికి మాత్రం అంతరాయం కలిగించింది. ప్రకృతిలో మనతోపాటు ఇలాంటి ఎన్నో జీవులు నివసిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా అప్పుడప్పుడు అనుకోకుండా దర్శనమిస్తాయి.. ఇలాంటి సందర్భాలను చిత్రీకరించి కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇందులో భాగంగానే ఈ వీడియో కూడా వైరల్ అవుతుంది.
