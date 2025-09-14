Snake Video: శ్వేతనాగు సినిమాలోని తెల్లని పాము..చూస్తేనే మెంటలెక్కిపోతుంది!

White Snake Video: పాములు చాలా ప్రమాదకరమైన జీవులు. వాటిని చూడగానే మనకు వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. విషపూరితమైన పాము ఒక్క కాటు వేసినా, నిమిషాల్లోనే ప్రాణం పోతుంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం.. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 81,000 నుండి 1,38,000 మంది పాము కాటుతో మరణిస్తున్నారని నివేదిక వెలువడింది. మనం పాములకు చాలా భయపడతాము. ప్రజలు తరచుగా వాటి నుండి పారిపోతారు. అయితే ఇప్పుడు అలాంటి ఓ పాము వింతగా కనిపిస్తుంది. శ్వేతనాగు సినిమాలోని మాదిరి పాముగా మొత్తంగా తెల్లగా కనిపిస్తుంది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
సాధారణంగా ప్రజలు పాముల నుండి సురక్షితంగా ఉండేందుకు దూరంగా ఉంటారు. కొన్నిసార్లు వాటి అందమైన రంగు, వాటి రూపం వాటి పట్ల మీ భయాన్ని పోగొట్టి వాటితో ప్రేమలో పడేలా చేస్తుంది. అలాంటి ఒక వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతోంది. ఆ సన్నివేశంలో కనిపించిన తెల్లటి పాము కోట్లాది మంది నెటిజన్లను మోసం చేసింది. ఈ అందమైన పామును చూసిన తర్వాత ప్రజలు ఈ పామును చూసి షాక్ అవుతున్నారు.
ఈ అందమైన తెల్ల పాము ఆసక్తికరమైన వీడియోను beautifulnewpix అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో కొన్ని సెకన్ల నిడివి మాత్రమే ఉంది. కానీ ప్రజలు దీన్ని పదే పదే చూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
ఆకుపచ్చ గడ్డి మధ్య ముద్దుగా కూర్చుని ఉన్న తెల్లటి పాము కనిపిస్తుంది. ఆకుపచ్చ-తెలుపు రంగు, రెండు చిన్న నల్ల కళ్ళు, ఎవరినో చూస్తున్నట్లుగా కనిపించే నోరు ఈ పాము అందాన్ని చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అయ్యారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ప్రజలు ఈ పాము అందానికి ఫిదా అవుతున్నారు. దాన్ని కొందరి చూసి భయపడుతుండగా.. మరికొందరు అది క్యూట్ గా ఉందని కామెంట్ చేస్తున్నారు.
Also Read: iPhone 14 Price: ఆండ్రాయిడ్ ధరకే ఐఫోన్ కొనేయండి!ఆపిల్ మొబైల్స్పై సగం కంటే తక్కువ ధరకు ఆఫర్లు!
Also Read: Mission Vatsalya: ఏపీలో మరో కొత్త పథకం..నెలకు రూ.4000..ఎక్కడ దరఖాస్తు చేయాలంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook