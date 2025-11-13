English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  White Traffic Light: ట్రాఫిక్ లైట్లలో పెద్ద మార్పులు.. త్వరలోనే తెలుపు రంగు లైట్ కూడా రాబోతోంది?

White Traffic Light: ట్రాఫిక్ లైట్లలో పెద్ద మార్పులు.. త్వరలోనే తెలుపు రంగు లైట్ కూడా రాబోతోంది?

4Th Traffic Light Telugu News: అతి త్వరలోనే మూడు ట్రాఫిక్ లైట్లలో భాగంగా మరో కొత్త తెలుపు రంగు ట్రాఫిక్ లైట్ యాడ్ కాబోతోంది. ఇది సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లను ప్రధాన కూడలి వద్ద అనుమతించేందుకు సహాయపడుతుందని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ వైట్ ట్రాఫిక్ లైట్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 13, 2025, 03:04 PM IST

White Traffic Light: ట్రాఫిక్ లైట్లలో పెద్ద మార్పులు.. త్వరలోనే తెలుపు రంగు లైట్ కూడా రాబోతోంది?

White Traffic Light Latest Telugu News: భారతదేశంలో అతి త్వరలోనే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ లైట్లలో భాగంగా కొత్త తెల్ల లైటును కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు నాలుగు రంగుల ట్రాఫిక్ లైట్‌కు సంబంధించిన ఓ ఫోటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ట్రాఫిక్ లైట్లు భాగంగా ఎరుపు పసుపు ఆకుపచ్చ రంగులు కలిగిన మూడు లైట్లు మాత్రమే ఉండేవి. కానీ అతి త్వరలోనే నాలుగవ రంగు లైట్ యాడ్ కాబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇది సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లను అనుమతించే సిగ్నల్‌గా రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ ట్రాఫిక్ లైట్ల గురించి రవాణా శాఖ ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్ల కోసం ప్రత్యేకమైన తెలుపు రంగులో కూడిన సిగ్నల్ లైట్ అందుబాటులోకి రాబోతుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. 

నార్త్ కరోలినా స్టేట్ యూనివర్సిటీ 2023 సంవత్సరంలో తెలుపు రంగు సిగ్నల్ లైట్ గురించి ఎన్నో ప్రత్యేకమైన నివేదికలను సమర్పించింది. ఇందులో భాగంగానే అతి త్వరలో దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోందని వార్తలు వస్తున్నాయి. సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లు రోడ్లపైకి వచ్చినప్పుడు.. తెల్లటి లైట్ ద్వారా అనుమతి ఇస్తే.. కూడళ్ల వద్ద ట్రాఫిక్ జామ్స్ కాకుండా ట్రాఫిక్ సజావుగా సాగుతుందని కొంతమంది పరిశోధకులు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగానే ఈ తెలుపు రంగు ట్రాఫిక్ లైట్ ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ తెల్లటి లైటు ట్రాఫిక్ లైట్‌లలో చేర్చడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో ట్రాఫిక్‌లో కొంతవరకు గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. ఇది రాకుండా ఉండడానికి ట్రాఫిక్ లైట్స్‌లో ఏర్పాటుచేసిన తెలుపు రంగు సిగ్నల్ పడిన వెంటనే.. వెళ్లేందుకు అనుమతి లభిస్తుంది. దీంతో ఆ ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద సగానికి సగం ట్రాఫిక్ జామ్ తగ్గుతుంది. రద్దీగా ఉన్న సమయాల్లో కూడా ట్రాఫిక్ చాలా సులభతరం అవుతుందని తెలుస్తోంది. 

ముఖ్యంగా భారత్‌లో సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. రవాణా నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లు పెరగడానికి దాదాపు ఇంకా దశాబ్దం పట్టే అవకాశాలున్నాయి. కాబట్టి అప్పటివరకు సిగ్నల్ లైట్లలో భాగంగా ఈ తెలుపు రంగు లైట్  రాకపోవచ్చని వారంటున్నారు. ముఖ్యంగా భారతదేశంలోని అయితే కొన్ని ప్రదేశాల్లో సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే, భారతదేశంలో తెలుపు రంగు లైట్ అమలు కాకపోవచ్చు అని సమాచారం. ప్రస్తుతం భారత్‌లో కేవలం యధావిధిగానే మూడు రంగుల ట్రాఫిక్ లైట్ నిబంధనలు కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి.

