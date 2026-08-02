Club Roof Collapses Video: సరుకుల కోసం సూపర్మార్కెట్కు వెళ్లి.. హాయిగా షాపింగ్ చేస్తున్న సమయంలో.. హఠాత్తుగా నెత్తిపైన ఉన్న పైకప్పు కూలిపోతే ఎలా ఉంటుంది? వినడానికే ఒళ్ళు గగుర్పొడిచేలా ఉన్న ఇలాంటి విచిత్ర సంఘటన అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
న్యూజెర్సీలోని మోన్మౌత్ కౌంటీకి చెందిన ఓషన్ టౌన్షిప్లో ఉన్న బిజెస్ హోల్సేల్ క్లబ్ (BJ's Wholesale Club) సూపర్మార్కెట్లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. రోజూలాగే కస్టమర్లు తమకు కావలసిన సరుకులు కొనుగోలు చేస్తూ.. సందడిగా ఉన్నారు. అయితే, ప్రాంతంలో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా ఉదయం సుమారు 11:15 గంటల సమయంలో ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. సూపర్మార్కెట్ పైకప్పులోని ఒక పెద్ద భాగం అకస్మాత్తుగా కస్టమర్ల మీదికి కూలిపోయింది.
రూఫ్ కూలిపోవడమే కాకుండా.. పైకప్పు నుంచి భారీ ఎత్తున వర్షపు నీరు లోపలికి వరదలా దూసుకురావడంతో స్టోర్లోని వాతావరణం క్షణాల్లో మారిపోయింది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో సూపర్మార్కెట్లో దాదాపు 27 మంది కస్టమర్లతో పాటు సిబ్బంది ఉన్నారు. పెను శబ్దంతో పైకప్పు పడటంతో ఏం జరుగుతుందో అర్థంకాక జనాలు కేకలు వేస్తూ సురక్షిత ప్రాంతాల వైపు పరుగులు తీశారు. శిథిలాల కింద ఇద్దరు వ్యక్తులు చిక్కుకున్నప్పటికీ.. సురక్షితంగా బయటకు రాగలిగారని సమాచారం.
No injuries were reported. pic.twitter.com/1Bqk26n8vi
— Shlomo Schorr (@OneJerseySchorr) July 6, 2026
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. శిథిలాల కింద ఎవరైనా చిక్కుకున్నారేమో తెలుసుకోవడానికి న్యూజెర్సీ అర్బన్ సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. ప్రమాద తీవ్రత దృష్ట్యా భవనం లోపలికి నేరుగా వెళ్లడం ప్రమాదకరంగా మారడంతో.. అత్యాధునిక ఇండోర్ డ్రోన్లు, శిక్షణ పొందిన కే-9 డోగ్ స్క్వాడ్ (K-9 Dog Squad) బృందాలను ఉపయోగించి అంగుళం అంగుళం తనిఖీ చేసిన్నట్లు సమాచారం.
భారీ స్థాయిలో పైకప్పు కూలిపోయినప్పటికీ.. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో పాటు ఎవరూ తీవ్రంగా గాయపడకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. స్టోర్లోని మొత్తం 27 మంది సురక్షితంగా బయటపడటం ఓ అద్భుతంగా భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రమాదానికి కారణమైన భవనాన్ని మూసివేసి.. అధికారులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. అయితే, కూలుతున్న సమయంలో రికార్డ్ అయిన CC టీవీ రికార్డ్స్ దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారాయి..
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