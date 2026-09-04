Why Japanese Avoid Number 4: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి దేశానికి, సాంస్కృతికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన నమ్మకాలతో పాటు ఆచారాలు ఉంటాయి. అందులో భాగంగానే జపాన్ దేశంలో నాలుగు అనే సంఖ్యకు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన మిస్టరీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.. జపానీలు నాలుగవ నెంబర్ అస్సలు ఇష్టపడకపోవడం, అండ్లకి నెంబర్ గా భావించడానికి గల కారణాలేంటో ఎవరికైనా తెలుసా? అవును వీరు అస్సలు నాలుగు అనే నెంబర్ను వినియోగించరు? అసలు కారణాలేంటి మనం ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం..
భవనాల్లో కనిపించని 4వ ఫ్లోర్.. అసలు ఎందుకిలా?
సాధారణంగా జపాన్లోని అనేక భవనాల్లో నాలుగవ అంతస్తు అనేది ఉండదు. మూడవ అంతస్తు తర్వాత నేరుగా ఐదవ అంతస్తు ఉంటుంది. లిఫ్టులో కూడా నాల్గవ అంకె స్థానంలో ఇతర గుర్తులను వినియోగిస్తూ ఉంటారు. జపనీస్ భాషలో నెంబర్ నాలుగు పలికే ఉచ్చారణ షి.. వారి భాషలో మరణం అనే పదానికి ఉండే ఉచ్చరణ రెండు ఒకేలా ఉంటాయి. కాబట్టి చాలామంది మరణాన్ని సూచించే శబ్దం రావడం వల్ల వారు నాలుగవ నెంబర్ ఒక దురదృష్ట సంఖ్యగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు..
ఈ కారణంగానే జపాన్ ప్రజలు రోజువారి జీవితంలో.. కానుకలు ఇచ్చేటప్పుడు లేదా అపార్ట్మెంట్లలో గదుల సంఖ్యలో నాలుగు వినియోగించడానికి ఏమాత్రం ఇష్టపడరు. ఒకవైపు ఇలాంటి నమ్మకాలు ఉన్నప్పటికీ.. మరోవైపు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఆయుర్దాయం కలిగిన దేశాల్లో జపాన్ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తూ వస్తోంది.. ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే జపాన్ ప్రజలు అత్యంత ఆరోగ్యంగా ఎక్కువ కాలం జీవిస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా చాలా శక్తివంతంగా ఆరోగ్యమంతంగా జీవనం కొనసాగిస్తారు.
ఇక్కడ సగటు ఆయుర్దాయం సుమారు 84 సంవత్సరాలుగా ఉంది. అంతేకాకుండా వంద సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు కలిగి జీవిస్తున్న వృద్ధులు ఆ దేశంలో ఏకంగా 90 వేల మందికి పైగానే ఉన్నారని సమాచారం. ఆరోగ్యకరమైన సాంప్రదాయపు ఆహారపు అలవాట్లతో పాటు చురుకైన జీవనశైలి, అధునాతన వైద్య సదుపాయాలే జపాన్ ప్రజల దీర్ఘ ఆయుష్షుకు ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తూ వస్తున్నాయి. సంకెల పట్ల ఉన్న వింత నమ్మకాలతో పాటు ప్రపంచాన్ని ఆకర్షింపచేసే వీరి జీవన విధానంపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆసక్తికరమైన కామెంట్లతో స్పందిస్తూ వస్తారు..
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