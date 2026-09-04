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జపాన్‌లో 4వ నంబర్ ఎందుకు ఉండదు? అసలు కారణం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Why Japanese Avoid Number 4: చాలామందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే జపాన్ ప్రజలు నాల్గవ నెంబర్‌ను అస్సలు వినియోగించారు. అంతేకాకుండా దీనిని కీడు సంఖ్యగా కూడా భావిస్తూ ఉంటారు. అసలు జపాన్ ప్రజలు ఈ నాలుగు నెంబర్‌ను వినియోగించక పోవడానికి గల కారణాలేంటి? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 04, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:24 PM IST
జపాన్‌లో 4వ నంబర్ ఎందుకు ఉండదు? అసలు కారణం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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