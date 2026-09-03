/కరెంట్ వైర్లపై పక్షులు కూర్చున్నా షాక్ ఎందుకు కొట్టదు? అసలు కారణం ఇదే..!

Why Birds Don't Get Electrocuted News: మన రోజు వారి జీవితంలో రోడ్లపై వెళ్లేటప్పుడు లేదా ఇంటి పరిసరాల్లో హై వోల్టేజ్ విద్యుత్ తీగలపై పక్షులతో పాటు కాకులు చాలా ప్రశాంతంగా కూర్చోవడం మనం తరచుగా చూస్తూ ఉండిపోతాం.. సాధారణంగా మన ఇళ్లకు సరఫరా అయ్యే విద్యుత్ తీగల్లో దాదాపు 230 నుంచి 250 వరకు ఓల్టేజ్ విద్యుత్ ప్రవాహం జరుగుతుంది. అంతటి తీవ్రమైన విద్యుత్ ఉన్న తీగలను మనుషులు తాకితే తప్పకుండా చనిపోతూ ఉంటారు. కానీ పక్షులు వాటిపై గంటల తరబడి వాలినప్పటికీ కరెంటు షాక్ తగలకపోవడం గల కారణాలేంటో మీకు తెలుసా? చాలామందికి దీని శాస్త్రీయ కారణాలు ఒక పెద్ద మిస్టరీగానే మిగిలింది. అయితే, వాటికి ఎందుకు షాక్ కొట్టదు అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పక్షులన్నిటికీ విద్యుత్ షాక్ కలగకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఓల్టేజ్ డిఫరెన్స్ లేకపోవడం.. దీనిని సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే.. ముందుగా ఒక ఉదాహరణ తెలుసుకోవాల్సిందే.. రెండు గ్లాసుల్లో సమానంగా నీటిని నింపి.. వాటి అడుగు భాగాన్ని ఒక ట్యూబ్ ద్వారా కలిపినప్పుడు.. రెండు గ్లాసుల్లో నీటిమట్టం సమానంగా ఉంటుంది.. కాబట్టి నీరు ఎటు ప్రవహించదు.. అదే ఒక గ్లాసులో నీరు ఎక్కువగా.. మరో గ్లాసులో నీరు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువ ఉన్న వైపు నుంచి తక్కువ ఉన్న నీరు వైపుకు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది..
సరిగ్గా ఇదే సూత్రం విద్యుత్ తీగల్లోనూ పనిచేస్తుంది.. విద్యుత్ ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి లేదా ఒక వస్తువులోకి ప్రవహించాలంటే అక్కడ వోల్టేజ్ లో తేడా ఉండాల్సి ఉంటుంది.. ఒక పక్షి వచ్చి కేవలం ఒక విద్యుత్ వైర్ పై కూర్చున్నప్పుడు.. దాని రెండు కాళ్ల మధ్య ఎటువంటి వోల్టేజ్ వ్యత్యాసం ఉండదు.. అందుకే విద్యుత్ ప్రవాహం పక్షి శరీరం గుండా ప్రవహించాల్సిన అవసరం ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉండదు.. ఫలితంగా విద్యుత్ సర్క్యూట్ పూర్తి కాకపోవడం వల్ల పక్షికి ఎలాంటి షాక్ తగలకుండా ఉంటుంది..
అదే పక్షి ఒకే సమయంలో 2 తీగలను తాకిన.. లేదా ఒక తీగపై ఉంటూ విద్యుత్ స్తంభాన్ని తాకిన వెంటనే వోల్టేజ్ గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది.. అప్పుడు విద్యుత్ సర్క్యూట్ పూర్తయి.. ఆ గ్యాప్ ను భర్తీ చేయడానికి విద్యుత్ ప్రవాహం వేగంగా ఆ పక్షి శరీరం గుండా ప్రవహి. ఆ సమయంలో పక్షికి తీవ్రమైన విద్యుత్ షాక్ తగిలి ప్రాణాలు కోల్పోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. అందుకే పక్షులు కేవలం ఒకే తీగపై కూర్చున్నంతవరకు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటాయని సైన్స్ స్పష్టంగా చెబుతోంది. కాబట్టి ఒక పక్షి కేవలం ఒక తీగ మీద రెండు కాళ్లతో కూర్చొని ఉంటేనే ఎలాంటి షాక్ తగలకుండా సురక్షితంగా ఉంటుందని అర్థం..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..