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కరెంట్ వైర్లపై పక్షులు కూర్చున్నా షాక్ ఎందుకు కొట్టదు? అసలు కారణం ఇదే..!

Why Birds Don't Get Electrocuted: మనం నిత్యం బయటికి వెళ్లినప్పుడు కరెంటు పోల్స్ పై ఉండే తీగలపై కొన్ని రకాల పక్షులు కూర్చొని ఎంతో హాయిగా అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటాయి. మరికొన్ని పక్షులు ఆ కరెంటు సప్లై అయ్యే వైర్లపై ఆహారాన్ని పెట్టుకొని కూడా తింటూ ఉంటాయి. అయితే, వీటికి ఎందుకు షాప్ కొట్టదు అనే విషయం మీకు తెలుసా? సైన్స్ చెబుతున్న ఈ వింత విషయాన్ని తప్పకుండా మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 03, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:35 PM IST
కరెంట్ వైర్లపై పక్షులు కూర్చున్నా షాక్ ఎందుకు కొట్టదు? అసలు కారణం ఇదే..!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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