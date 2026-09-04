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ఐన్‌స్టీన్ మెదడును ఎందుకు 240 ముక్కలు చేశారు? అసలు రహస్యం ఇదే!

Einstein Brain: ఐన్‌స్టీన్ చనిపోయిన తర్వాత అతడి మెదడును దాదాపు 240 ముక్కలుగా చేశారని గతంలో ఎన్నో వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. అయితే, పోస్టుమార్టం అనంతరం డాక్టర్లు అతని మెదడును దొంగలించి.. ముక్కలు చేసి పరిశోధనల కోసం న్యూరో సైంటిస్టులకు వాటిని పంపించి ప్రత్యేకమైన పరిశోధనలు చేశారట.. ఇందులో భాగంగా కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 04, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:25 PM IST
ఐన్‌స్టీన్ మెదడును ఎందుకు 240 ముక్కలు చేశారు? అసలు రహస్యం ఇదే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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