Einstein Brain: భౌతిక శాస్త్రంలో విప్లవాత్మక ఆవిష్కరణలతో ప్రపంచ గమనాన్నే మార్చేసిన ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ మేధోశక్తి ఇప్పటికీ శాస్త్రవేత్తలకు ఒక పెద్ద అంతుచిక్కని రహస్యంగానే ఉంది.. అయితే, ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన మెదడుపై జరిగిన పరిశోధనలతో పాటు ఆయనపై చేసిన ప్రతి పరిశోధన పరిణామాలు అంతర్జాతీయంగా సంచలనం సృష్టించాయి. అంతేకాకుండా అతని మెదడును ముక్కలు చేసిన ఘటన ఇప్పటికీ ఎంతోమంది మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. అసలు ఐన్స్టీన్ మెదడును ముక్కలు చేయడానికి గల కారణాలేంటి? పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఆయన శరీరంపై పరిశోధనలు ఎందుకు చేయొద్దన్నారు?
జీవించి ఉన్న సమయంలోనే ఐన్స్టీన్ ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.. తాను ఎంత గొప్ప శాస్త్రవేత్త అయినప్పటికీ.. మరణం తర్వాత తన శరీరంపై కానీ.. మెదడుపై కానీ ఎలాంటి పరిశోధనలు చేయవద్దని స్పష్టం చేశారట.. అయితే ఆయన మరణాంతరం ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. దీని కారణంగానే పరిశోధనలు చేయాల్సి వచ్చిందా? అసలు ఏం జరిగి ఉంటుంది..?
రహస్యంగా మెదడును ఎత్తుకెళ్లిన డాక్టర్..
ఐన్స్టీన్ చనిపోయిన తర్వాత ఆయన భౌతిక కాయాన్ని పోస్టుమార్టం చేసే సమయంలో డాక్టర్ థామస్ హార్వే అనే సీనియర్ వైద్యుడు కుటుంబ సభ్యులకు తెలియకుండానే మెదడును దొంగలించేశారు. దీనిపై కుటుంబం నుంచి ఎలాంటి ముందస్తు అనుమతి కోరలేదట.. ఆ తర్వాత కొన్ని కీలకమైన షర్టులతో పరిశోధనలు చేయడానికి ఐన్స్టీన్ కుమారుడు అంగీకరించారు.
సాధారణంగా మనిషి కంటే తక్కువ బరువు..
పరిశోధనలో భాగంగా ముందుగా ఐన్స్టీన్ మెదడు బరువును కొలువగా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం తెలిసింది.. ఆయన మెదడు బరువు సుమారు 1,230 గ్రాములు మాత్రమే ఉన్నట్లు తేలడం అందర్నీ ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఇది సాధారణ మానవుడి సగటు మెదడు బరువు కంటే చాలా తక్కువగా ఉండడం గమనార్హం..
240 ముక్కలుగా మెదడు..
ఆ తర్వాత డాక్టర్ థామస్ హార్వే ఆ మెదడును ఏకంగా 20040 భాగాలుగా కట్ చేశారట.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ న్యూరో సైన్సిస్టులకు ఆ భాగాలను పంపి విస్తృతంగా పరిశోధనలు చేయించారని సమాచారం.. ఈ పరిశోధనలో భాగంగా అత్యంత ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఒకటి బయటపడింది. ఆయన మెదడులో పెరైటల్ ఒపెర్క్యులమ్ అనే భాగం లేనట్లు పరిశోధనలు గుర్తించాయి. శరీరంలోని వివిధ సెన్సరీ ఫంక్షన్లను నియంత్రించే ఈ భాగం లేకపోవడం వల్లే.. ఆయన అత్యంత సంక్లిష్టమైన గణిత సమీకరణాలతో పాటు పెద్ద పెద్ద సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేషన్లను ఎంతో సులభంగా పరిష్కరించారని పరిశోధనలో తేలింది..
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