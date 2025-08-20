Video Viral: ఓర్నాయనో.. భర్తను కాలితో తన్నుతూ, ఉర్కించి కొట్టిన భార్య.. షాకింగ్ వీడియో...

Wife brutally attacks on husband trending video: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భర్తలు.. తమ భార్యల మీద దాడులకు దిగుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలో రోటీన్ గా మారిపోయాయి.
ఈక్రమంలో ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు అన్యోన్యంగా చూసుకొవడం పక్కన పెడితే.. ఒకర్ని మరోకరు ఎలా చంపాలో అని తెగ ప్లాన్ లు చేసుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో కొంత మంది వల్ల ఇటీవల పెళ్లి, భార్యభర్తల పవిత్ర బంధం అనేది గాల్లో దీపంలా మారిపోయింది.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో వైరల్ అవుతుంది. దీనిలో భార్య పబ్లిక్ గా భర్తను ఉర్కించి కొట్టింది.
Marriage is scary, what if she. pic.twitter.com/bpjrXnjy1L
— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) August 19, 2025
ఈ వీడియోలో భార్య అందరి ముందు తన భర్తను పట్టుకుని ఎడా పెటా వాయించేసింది. నోటికొచ్చినట్లు తిడుతూ ఉర్కించి మరీ కాలితో తన్నుతూ, జుట్టు పట్టుకుని మరో కొట్టింది. అక్కడున్న వారు వీరి గొడవను భయంతో దూరంగా చూస్తు ఉండిపోయారు. అయితే.. ఆమె మాత్రం ఏ మాత్రం తగ్గకుండా భర్తపై పదే పదే దాడి చేసింది. అయితే..ఈ గొడవ ఎక్కడ జరిగిందో పక్కాగా వివరాలు లేవు.
కానీ ఇది నిజంగా జరిగిందా లేదా.. ప్రస్తుతం భార్య భర్తల మధ్య రచ్చ ట్రెండింగ్ లో ఉంది కాబట్టి రీల్స్ చేశారా.. అనేది తెలీదు కానీ మొత్తంగా ఈ వీడియో మాత్రం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం షాక్ అవున్నారు. ఏదైన గొడవలు ఉంటే ఇంట్లో నాలుగు గొడల మధ్యలోసెట్ చేసుకొవాలి కానీ ఇలాంటి పనులు చేయడం ఏంటని నెటిజన్లు ఆమెపై సెటైర్ లు వేస్తున్నారు.
