Video Viral: ఓర్నాయనో.. భర్తను కాలితో తన్నుతూ, ఉర్కించి కొట్టిన భార్య.. షాకింగ్ వీడియో...

Wife Attacks on Husband video: కట్టుకున్న భర్తను అందరి ముందే భార్య ఉర్కించి కొట్టింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 20, 2025, 01:03 PM IST
  • భర్తపై పబ్లిక్ గా దాడి..
  • వీడియో వైరల్..

Wife brutally attacks on husband trending video: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భర్తలు.. తమ భార్యల మీద దాడులకు దిగుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలో రోటీన్ గా మారిపోయాయి.

ఈక్రమంలో ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు అన్యోన్యంగా చూసుకొవడం పక్కన పెడితే.. ఒకర్ని మరోకరు ఎలా చంపాలో అని తెగ ప్లాన్ లు చేసుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో కొంత మంది వల్ల ఇటీవల పెళ్లి, భార్యభర్తల పవిత్ర బంధం అనేది గాల్లో దీపంలా మారిపోయింది.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో వైరల్ అవుతుంది. దీనిలో భార్య పబ్లిక్ గా భర్తను ఉర్కించి కొట్టింది. 

 

ఈ వీడియోలో భార్య అందరి ముందు తన భర్తను పట్టుకుని ఎడా పెటా వాయించేసింది. నోటికొచ్చినట్లు తిడుతూ ఉర్కించి మరీ కాలితో తన్నుతూ, జుట్టు పట్టుకుని మరో కొట్టింది. అక్కడున్న వారు వీరి గొడవను భయంతో దూరంగా చూస్తు ఉండిపోయారు. అయితే.. ఆమె మాత్రం ఏ మాత్రం తగ్గకుండా భర్తపై పదే పదే దాడి చేసింది. అయితే..ఈ గొడవ ఎక్కడ జరిగిందో పక్కాగా వివరాలు లేవు.

Read more: Snakes Romance Video: అరె వావ్.. బ్రేక్ డ్యాన్స్ చేస్తూ, కసిగా రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు.. వీడియో వైరల్..

కానీ ఇది నిజంగా జరిగిందా లేదా.. ప్రస్తుతం భార్య భర్తల మధ్య రచ్చ ట్రెండింగ్ లో ఉంది కాబట్టి రీల్స్ చేశారా.. అనేది తెలీదు కానీ  మొత్తంగా ఈ వీడియో మాత్రం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం షాక్ అవున్నారు. ఏదైన గొడవలు ఉంటే ఇంట్లో నాలుగు గొడల మధ్యలోసెట్ చేసుకొవాలి కానీ ఇలాంటి పనులు చేయడం ఏంటని నెటిజన్లు ఆమెపై సెటైర్ లు వేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

wife angry on husbandVideo ViralWife attacks on husbandFamily Disputehusband and wife arguments

