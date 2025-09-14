English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Wife Attacks Video: అయ్యో.. పాపం.. భర్తను గొడ్డును బాదినట్లు కొడుతున్న మహిళ.!. పొట్ట మీద కూర్చుని మరీ.!. షాకింగ్ వీడియో..

Woman brutally attacks on husband:  మహిళ తన భర్తపైన కూర్చుని ఇష్టమున్నట్లు దాడులు చేస్తుంది. అతను వదిలేయాలని ప్రాధేయ పడుతున్న కూడా ఆమె వదిలిపెట్టకుండా అదే పనిగా కొడుతూనే ఉంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 14, 2025, 04:45 PM IST
  • భర్తను చావబాదిన భార్య..
  • వీడియో వైరల్..

Wife Attacks Video: అయ్యో.. పాపం.. భర్తను గొడ్డును బాదినట్లు కొడుతున్న మహిళ.!. పొట్ట మీద కూర్చుని మరీ.!. షాకింగ్ వీడియో..

Wife brutally Attacks on Husband Video: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలు పరస్పరం దాడులు, హత్యలు చేసుకున్న ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా  పెళ్లి చేసుకుని ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండకుండా.. ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకుంటే, హత్యల వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో  ప్రతిరోజుకూడా భార్యభర్తలకు చెందిన ఉదంతాలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

కొంత మంది పెళ్లి చేసుకుని వివాహేరతర సంబంధాల్లో పడి తమ వాళ్లను మోసం చేస్తున్నారు. సూపారీలు ఇచ్చిహత్యలు చేయడం వరకు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక మహిళ తన భర్తపై దాడులు చేస్తున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక మహిళ తన భర్త మీద ఎక్కి కూర్చుంది. ఒకగొడ్డును కొట్టినట్లు భర్తను బాదుతుంది. మరీ వాళ్ల మధ్య ఉన్న పంచాయతీ ఏంటో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా ఆమె మాత్రం తన పగనంతా అతని మీద తీర్చుకుంటుంది.

అక్కడ కొంత మంది ఆమె దాడులు చేస్తుంటే ఆపిన పాపానికి పొవడంలేదు. ఆమె మాత్రం కొట్టి అలసిపోయి మరల బలం తెచ్చుకుని భర్త మీద కూర్చుని అతడ్ని పిచ్చ కొట్టుడు కొడుతుంది. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో వివరాలు లేవు.

Read more: Video Viral: ర్యాపీడో బుక్ చేసుకున్న యువతి పట్ల ఘోరం.!. డ్రైవింగ్ చేస్తు రైడర్ అలాంటి పని.!. వీడియో వైరల్..

కానీ ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం ఇదెం కొట్టుడు రా నాయన అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకుందీ ఇందుకేనా అంటూ ఆమెను తిట్టిపోస్తున్నారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Wife Attack videosocial mediaWoman attacks on husbandVideo ViralWoman beats husband

