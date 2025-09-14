Wife Attacks Video: అయ్యో.. పాపం.. భర్తను గొడ్డును బాదినట్లు కొడుతున్న మహిళ.!. పొట్ట మీద కూర్చుని మరీ.!. షాకింగ్ వీడియో..

Wife brutally Attacks on Husband Video: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలు పరస్పరం దాడులు, హత్యలు చేసుకున్న ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా పెళ్లి చేసుకుని ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండకుండా.. ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకుంటే, హత్యల వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిరోజుకూడా భార్యభర్తలకు చెందిన ఉదంతాలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
కొంత మంది పెళ్లి చేసుకుని వివాహేరతర సంబంధాల్లో పడి తమ వాళ్లను మోసం చేస్తున్నారు. సూపారీలు ఇచ్చిహత్యలు చేయడం వరకు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక మహిళ తన భర్తపై దాడులు చేస్తున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
This has to stop at some point of time.
Hitting someone is never okay, irrespective of gender.
But women these days don't hesitate to hit men in home or in public. pic.twitter.com/rL7TBNKWf4
— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) September 13, 2025
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక మహిళ తన భర్త మీద ఎక్కి కూర్చుంది. ఒకగొడ్డును కొట్టినట్లు భర్తను బాదుతుంది. మరీ వాళ్ల మధ్య ఉన్న పంచాయతీ ఏంటో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా ఆమె మాత్రం తన పగనంతా అతని మీద తీర్చుకుంటుంది.
అక్కడ కొంత మంది ఆమె దాడులు చేస్తుంటే ఆపిన పాపానికి పొవడంలేదు. ఆమె మాత్రం కొట్టి అలసిపోయి మరల బలం తెచ్చుకుని భర్త మీద కూర్చుని అతడ్ని పిచ్చ కొట్టుడు కొడుతుంది. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో వివరాలు లేవు.
కానీ ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం ఇదెం కొట్టుడు రా నాయన అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకుందీ ఇందుకేనా అంటూ ఆమెను తిట్టిపోస్తున్నారు.
