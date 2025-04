Wife Attacks video: మగాళ్లకు సెఫ్టీలేనట్లేనా..?.. భర్తను ఇష్టమున్నట్లు కొడుతూ, కాలితో తన్నుతున్న భార్య.. షాకింగ్ వీడియో..

Wife brutally beats and attacks on husband in panna: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది యువత అసలు పెళ్లంటేనే భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు. భార్యల వేధింపులు తాళలేక చాలా మంది భర్తలు సెల్పీ వీడియోలు తీసుకుని మరీ ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు.మొత్తంగా ఒకప్పుడు భర్తలు, భార్యల్ని వేధించేవారు. కానీ ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయ్యిందో ఏంటో కానీ.. చాలా చోట్ల పెళ్లి చేసుకుని భర్తలు నానా పాట్లు పడుతున్నారు.

భార్యలు తమ భర్తలు బంగారం తెవట్లేదని, తమను బాగాచూసుకొవడంలేదని వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం చట్టాలు కూడా మహిళలకు ఫెవర్ గా ఉంటున్నాయి. దీన్ని కూడా చాలా మంది మిస్ యూస్ చేస్తున్నారు. తాజాగా.. ఒక భార్య.. తన భర్తను కుక్కను కొట్టినట్లు కొడుతున్న వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

ఈ ఘటన మధ్య ప్రదేశ్ లోని పన్నాలో చోటు చేసుకుంది.

'My wife beats me sir, save me from my wife sir'

Lokesh submitted an application to the Superintendent of Police office in Panna, Madhya Pradesh, narrating the story of his own wife's cruelty and requested for help. CCTV footage of his wife beating him came to light. pic.twitter.com/gA7mSOvbP4

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) April 2, 2025