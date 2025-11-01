English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Couple Video: రోడ్డుమీద రెచ్చిపోయిన మహిళ.. రన్నింగ్ బైక్ మీద ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Couple Video: రోడ్డుమీద రెచ్చిపోయిన మహిళ.. రన్నింగ్ బైక్ మీద ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Wife beats husband on running bike: నడి రోడ్డు మీద భర్తను పట్టుకుని భార్య చితకొట్టుడు కొట్టింది. అతను వద్దని వారిస్తున్న కూడా ఆమె ఏ మాత్రం తగ్గడంలేదు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 1, 2025, 03:19 PM IST
  • రన్నింగ్ బైక్ మీద మహిళ అరాచకం..
  • భర్తను చితక్కొట్టిన భార్య..

Trending Photos

Anushka Shetty: ఆ సినిమాలో నటించినందుకు సంవత్సరమంతా ఏడ్చిన అనుష్క శెట్టి.. అలా చేయడం భరించలేకపోయా అంటూ..
5
Anushka Shetty
Anushka Shetty: ఆ సినిమాలో నటించినందుకు సంవత్సరమంతా ఏడ్చిన అనుష్క శెట్టి.. అలా చేయడం భరించలేకపోయా అంటూ..
Guru Mahardasha 2026: త్వరలో అత్యంత అరుదైన గురు మహర్ధశ.. కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశుల ఇవే..
7
Guru Gochar Phalalu 2026
Guru Mahardasha 2026: త్వరలో అత్యంత అరుదైన గురు మహర్ధశ.. కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశుల ఇవే..
Prabhas: ప్రభాస్‌ పెళ్లి కాకపోవడానికి కారణం ఇదే.. బాలకృష్ణ హీరోయిన్‌తో డీప్ లవ్‌లో డార్లింగ్?
6
Prabhas
Prabhas: ప్రభాస్‌ పెళ్లి కాకపోవడానికి కారణం ఇదే.. బాలకృష్ణ హీరోయిన్‌తో డీప్ లవ్‌లో డార్లింగ్?
Bank Holiday: నేడు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించిన RBI.. అసలు కారణమిదే..!
5
Today Bank Holiday
Bank Holiday: నేడు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించిన RBI.. అసలు కారణమిదే..!
Couple Video: రోడ్డుమీద రెచ్చిపోయిన మహిళ.. రన్నింగ్ బైక్ మీద ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Wife brutally beats her husband on running bike video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తే ఫన్నీగాను, మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యకరంగాను కూడా ఉంటాయి.  సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల భార్య భర్తల గొడవలకు  సంబంధించిన వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

కొంత మంది భార్య భర్తలు ప్రతిదాంట్లో గొడవలు పడి కాపురంలో రచ్చ చేసుకుంటున్నారు. రోడ్ల మీద గొడవలు పడుతున్నారు. మరికొంత మంది కార్లలో, రన్నింగ్ బైక్ ల మీద కూడా రచ్చచేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం ఒక జంట నడి రోడ్డు మీద పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టుకున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. 

 

ఇటీవల భార్య భర్తలు ఎవరు కూడా తగ్గడంలేదు. కొంత మంది రోడ్ల మీద రొమాన్స్  లకు దిగుతుంటే మరికొంత మంది  గొడవలకు దిగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. రన్నింగ్ బైక్ మీద ఇద్దరు భార్య భర్తలు కొట్టుకుంటున్న వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

మరీ భర్త తన భార్యను ఏవిషయంలో కోపం తెప్పించాడో కానీ.. రోడ్డు మీద బైక్ నడ్పిస్తున్న భర్తను పట్టుకుని ఇష్టమున్నట్లు కొట్టింది. అందరి ముందే కొడుతూ రచ్చ చేసింది.

పాపం.. భర్త ఆమెకు ఎన్నో విధాలుగా చెప్పేందుకు ప్రయత్నించిన కూడా ఆమె ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు.  మొత్తంగా భర్తను పబ్లిక్ గానే  వాయించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వామ్మో.. ఇదేం కొట్టుడు భయ్యా.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Couple VideoWife attacks on husbandVideo ViralWife beats Husbandsocial media

Trending News