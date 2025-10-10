English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Vial: ఇంట్లో ఇల్లాలు.. పక్క వీధిలో ప్రియురాలు.. ఆ పనిలో ఉండగా భర్తను రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్న భార్య.. వీడియో..

Wife caught her husband with girl in up: మరో యువతితో తన భర్త జల్సాలు చేస్తుండగా  మహిళ అడ్డంగా పట్టేసుకుంది.ఆ తర్వాత నడిరోడ్డుమీద నానా హంగామా చేసింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 10, 2025, 02:38 PM IST
  • వీధిలొ కొట్టుకున్న మహిళలు..
  • యూపీలో ఘటన..

Wife caught her husband with lover on road Kanpur uttar Pradesh video: ఇటీవల కాలంలో తరచుగా భార్యభర్తలకు చెందిన గొడవలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.  కొంత మంది పెళ్లి చేసుకునిఇతరులతో ఎఫైర్ లు పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది చిన్నవిషయాలకే డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని చంపుతుంటే,మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని లేపేస్తున్నారు. మొత్తంగా భార్యభర్తలు తరచుగా ఏదో ఒక గొడవలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. కొంత మంది ఇలాంటి పనులు చేస్తున్న మొత్తం వివాహవ్యవస్థ ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కాన్పూర్ లో జరిగిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

 

 

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కాన్పూర్ లో.. నర్వాల్ మోద్ స్థానికంగా ఉంటున్నాడు. ఇతను కొద్ది రోజులుగా మరో యువతితో సీక్రెట్ యవ్వారం సాగిస్తున్నాడు. ఇది కాస్త భార్యకు తెలియడంతో ఇంట్లో గొడవలు జరిగాయి. దీంతో రోజు వీరి మధ్య మరో యువతి విషయంలో రచ్చ జరిగేది. దీంతో నర్వాల్ రహస్యంగా యువతిని కలిసేవాడు.

 

అయితే.. ఇటీవల  మహిళకు పనిమీద వెళ్తున్నానని చెప్పి బైటకు వెళ్లాడు. అప్పుడు అతడ్ని ఆమె భార్య అనుమానంతో ఫాలో అయ్యింది. ఇద్దరు ఒక స్పాట్ లో కలుసుకుని చెట్టాపట్టాల్ వేసుకుని ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటున్నారు. దీంతో వారిని భార్య చూసింది. ఇంకేముందీ రచ్చ రచ్చ చేసింది. మొగుడ్ని, అతగాడి లవర్ ను కూడా పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టింది.

Read more: Delhi Cop Collapses Video: కోర్టు హల్‌లో షాకింగ్ ఘటన.. చూస్తుండగానే కుప్పకూలీన సబ్ ఇన్స్‌పెక్టర్.. వీడియో వైరల్..

అక్కడున్న వారు ఈ ఘటనను వింతగా చూస్తున్నారు. కానీ ఎవరు కూడా ఆపే సాహాసం మాత్రం చేయడంలేదు. మొత్తంగా చాలా సేపు తర్వాత పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆతర్వాత వీరి పంచాయతీ కాస్త పోలీస్ స్టేషన్ కు చేరింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు భలే బుద్ది చెప్పావ్ అంటూ మహిళపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshHusband with her loverKanpur husband videoextra marital affairFamily Dispute

