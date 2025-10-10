Wife caught her husband with lover on road Kanpur uttar Pradesh video: ఇటీవల కాలంలో తరచుగా భార్యభర్తలకు చెందిన గొడవలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొంత మంది పెళ్లి చేసుకునిఇతరులతో ఎఫైర్ లు పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది చిన్నవిషయాలకే డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు.
కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని చంపుతుంటే,మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని లేపేస్తున్నారు. మొత్తంగా భార్యభర్తలు తరచుగా ఏదో ఒక గొడవలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. కొంత మంది ఇలాంటి పనులు చేస్తున్న మొత్తం వివాహవ్యవస్థ ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కాన్పూర్ లో జరిగిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.
रंगे हाथ पकडे गए पतिदेव ने गर्लफ्रेंड से पिटवा दी धर्मपत्नी.. सडक पर हुआ फैमिली ड्रामा
कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर उस वक्त एक पारिवारिक 'ड्रामा ' देखने को मिला, जब एक पत्नी ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ घूमते रंगे हाथों पकड़ लिया... फिर क्या था, बीच… pic.twitter.com/bRqXA7b4Yy
— TRUE STORY (@TrueStoryUP) October 9, 2025
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కాన్పూర్ లో.. నర్వాల్ మోద్ స్థానికంగా ఉంటున్నాడు. ఇతను కొద్ది రోజులుగా మరో యువతితో సీక్రెట్ యవ్వారం సాగిస్తున్నాడు. ఇది కాస్త భార్యకు తెలియడంతో ఇంట్లో గొడవలు జరిగాయి. దీంతో రోజు వీరి మధ్య మరో యువతి విషయంలో రచ్చ జరిగేది. దీంతో నర్వాల్ రహస్యంగా యువతిని కలిసేవాడు.
అయితే.. ఇటీవల మహిళకు పనిమీద వెళ్తున్నానని చెప్పి బైటకు వెళ్లాడు. అప్పుడు అతడ్ని ఆమె భార్య అనుమానంతో ఫాలో అయ్యింది. ఇద్దరు ఒక స్పాట్ లో కలుసుకుని చెట్టాపట్టాల్ వేసుకుని ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటున్నారు. దీంతో వారిని భార్య చూసింది. ఇంకేముందీ రచ్చ రచ్చ చేసింది. మొగుడ్ని, అతగాడి లవర్ ను కూడా పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టింది.
Read more: Delhi Cop Collapses Video: కోర్టు హల్లో షాకింగ్ ఘటన.. చూస్తుండగానే కుప్పకూలీన సబ్ ఇన్స్పెక్టర్.. వీడియో వైరల్..
అక్కడున్న వారు ఈ ఘటనను వింతగా చూస్తున్నారు. కానీ ఎవరు కూడా ఆపే సాహాసం మాత్రం చేయడంలేదు. మొత్తంగా చాలా సేపు తర్వాత పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆతర్వాత వీరి పంచాయతీ కాస్త పోలీస్ స్టేషన్ కు చేరింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు భలే బుద్ది చెప్పావ్ అంటూ మహిళపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook