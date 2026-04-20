Video Viral: ఓర్నాయనో.. స్టీరింగ్ వదిలేసి రన్నింగ్ కారులో అలిగిన భార్య.. వీడియో వైరల్..

Wife gets upset while driving car husband nicely convincing her video: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా కొంత మంది ఎఫైర్ లు పెట్టుకుని మరీ హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు పాల్పడు తున్నారు. ప్రతిరోజు భార్య భర్తల ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. సుపారీలు కూడా ఇచ్చి తమ వాళ్లను చంపుతున్నారు. చిన్నచిన్న విషయాలకు దారుణాలు చేస్తున్నారు. కానీ అందుకు భిన్నంగా కొంత మంది మాత్రం తమ వారిని పువ్వుల్లొ పెట్టుకుని చూసుకుంటారు. తమ భార్యను సరదాగా ఆటపట్టించి వెంటనే వారిని ఐస్ చేయడానికి నానా పాట్లు పడుతారు. అచ్చం ఇలాంటి ఒక ఫన్నీ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక వ్యక్తి భార్య కారు డ్రైవింగ్ చేస్తుంది. కాసేపు బానే డ్రైవింగ్ చేసింది. మరీ ఆమెకు ఏమైందో కానీ ఆమె ఒక్కసారిగా బుంగ మూతి పెట్టుకుంది. ఏకంగా డ్రైవింగ్ సీటులో ఉన్న కూడా స్టీరింగ్ ను వదిలేసింది. పాపాం.. భర్త ఏమో టెన్షన్ పడిపోతూ భార్యను ఎలాగోలా బుజ్జగించడానికి నానా పాట్లుపడ్డాడు.
తన భార్యను కూల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఆమె కనీసం అతని వంక చూడటంలేదు. అతను మాత్రం తన భార్యను ఆటపట్టిస్తున్న ఫన్నీ ఘటనను వీడియో తీశాడు. ఎంతగా ఆమెను పిలిచిన ఆమె కనీసం భర్త వైపు చూడటంలేదు. ఒకవేళ కారు ఎటుపోతుందో అని టెన్షన్ పడుతూనే మరోవైపు తన భార్యను తన వైపుకు చూసేలా నానా పాట్లు పడుతున్నాడు.
ఇప్పటి వరకు ఒకర్ని మరోకరు చంపుకున్న, సుపారీలు ఇచ్చి మర్డర్ లు ప్లాన్ లు చేసుకున్న భార్యభర్తల ఘటనలు ట్రెండింగ్ అయిన నేపథ్యంలో ఈ ఫన్నీ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అతగాడు దీన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త ట్రెండింగ్ గా మారింది.