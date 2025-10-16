English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video Viral: ఇది భయ్యా ఆదర్శ దాంపత్యం.!. తాను సిగరెట్ తాగుతూ.. భర్తకు తాగిస్తున్న భార్య.. వీడియో వైరల్..

Woman smokes cigarette video: చాలా మంది తమ భర్తలు లిక్కర్ తాగితే, సిగరెట్ లు తాగితే వారితో గొడవలు పెట్టుకుంటారు. ఎంతదూరమైన వెళ్లేందుకు వెనుకాడరు.ఈ క్రమంలో ఇక్కడొక మహిళ రన్నింగ్ బైక్  మీద కూర్చుని భర్తకు సిగరెట్ తాగిస్తు వార్తలలో నిలిచింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 16, 2025, 11:30 AM IST
Video Viral: ఇది భయ్యా ఆదర్శ దాంపత్యం.!. తాను సిగరెట్ తాగుతూ.. భర్తకు తాగిస్తున్న భార్య.. వీడియో వైరల్..

Wife Helps Husband to Smokes cigarette While bike riding Video: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలు తరచుగా గొడవలు పడుతున్నారు. అయ్యిందానికి, ప్రతిచిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకుని డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. కొంత మంది హత్యలు, ఆత్మహత్యల వరకు వెళ్లిపోతున్నారు.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భార్యభర్తలకు చెందిన అనేక దారుణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో భార్యభర్తల దాంపత్య జీవితం ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. కానీ ఇక్కడొక మహిళ మాత్రం తన భర్త అలవాట్లను తాను పుణికి పుచ్చుకుని అందరికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

మహిళ రన్నింగ్ బైక్ మీద హెల్మెట్ పెట్టుకుంది. భర్త కూడా హెల్మెట్ ధరించి వాహనం నడిపిస్తున్నారు. ఇంతలో భార్య సిగరెట్ తాగుతూ కన్పించింది. అంతటితో ఆగకుండా ఆమె భర్తకు సైతం సిగరెట్ తాగిస్తు హల్ చల్ చేసింది. కొంచెం తాను తాగుతూ.. మధ్య మధ్యలో తన భర్తకు సిగరెట్ తాగించింది.

ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇది భయ్యా..అసలైన దాంపత్యం అంటూ ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. మొగుడ్ని ఇంతలా అర్థం చేసుకునే పెళ్లాం దొరికినందుకు అతను చాలా లక్కీ అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. జీవిత భాగస్వామి అంటే ఇలా ఉండాలని చెబుతు ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తున్నారు.

 

 

