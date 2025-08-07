English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: మరీ ఇంత ఘోరమా..?.. వ్యూస్ కోసం భర్తకు కాళ్లులేవని చెబుతూ మహిళ వెకిలి చేష్టలు.. వీడియో వైరల్..

Wife harassment on husband: మహిళ తన భర్తను చూస్తు వెకిలిగా నవ్వుతూ నీచంగా ప్రవర్తించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.మరీ ఇంత దిగజారీ మరీ ప్రవర్తించాలా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 7, 2025, 05:25 PM IST
  • భర్తను వేధించిన కట్టుకున్న భార్య..
  • మండి పడుతున్న నెటిజన్లు..

Trending Photos

Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
6
fatty liver reversal
Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
6
Motorola G85
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
7
Oneplus 13
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
Star Actress: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్…అలాంటి బట్టలు వేసుకుని మరి!
5
pawan kalyan
Star Actress: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్…అలాంటి బట్టలు వేసుకుని మరి!
Video Viral: మరీ ఇంత ఘోరమా..?.. వ్యూస్ కోసం భర్తకు కాళ్లులేవని చెబుతూ మహిళ వెకిలి చేష్టలు.. వీడియో వైరల్..

Wife made funny reels about her husband disability video: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో దారుణ ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భార్య భర్తల విషయాలు మాత్రం మరీ ఘోరంగా ప్రతిరోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భర్తలు భార్యల్ని చంపితే, మరికొన్ని చోట్ల  భార్యలు తమ భర్తల్ని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో భార్యభర్తల బంధం మాత్రం కొంత మంది చేస్తున్న పనుల వల్ల చెడ్డపేరు మూట కట్టుకుంటుంది.  వీరి పనుల వల్ల కొంత మంది యువత అసలు పెళ్లంటేనే దూరంగా పారిపోతున్నారు.

 

అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. కొంత మంది  రీల్స్ పిచ్చిలో పడి అసలు వారు ఏంచేస్తున్నారో కూడా ఆలోచించుకోలేని పరిస్థితికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక మహిళ చేసిన పని ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మహిళ భర్త దివ్యాంగుడు. కర్రల సాయంతో లేచి కష్టంగా నిల్చున్నాడు .

కానీ అతని భార్య మాత్రం సాయం చేయాల్సింది పోయి.. రీల్స్ చేస్తు మరీ నీచంగా ప్రవర్తించింది. అందరు భర్తల కాళ్లకు దండం పెట్టుకొవాలంటారు.. నా భర్తకు కాళ్లులేవని ఫన్నీగా నవ్వుతూ నీచంగా రీల్స్ చేసింది.

Read more: Video Viral: వామ్మో.. దేవుడి గుడిలో గట్టిగా అరుస్తు మహిళ హంగామా.. ఆమె కోరిక తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం ఖాయం.. వీడియో వైరల్..

ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ ఇంత నీచానికి దిగజారాలా..?.. అంటూ మండిపడుతున్నారు. నీ వ్యూస్ కోసం దివ్యాంగుడైన భర్త మనసు గాయపడేలా చేస్తావా..?.. ఆమెపై వెంటనే కేసు పెట్టాలని కూడా నెటిజన్ లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

Video ViralWife harassmentwoman made funny reelssocial mediawoman reels on her husband disability

Trending News