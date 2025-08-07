Video Viral: మరీ ఇంత ఘోరమా..?.. వ్యూస్ కోసం భర్తకు కాళ్లులేవని చెబుతూ మహిళ వెకిలి చేష్టలు.. వీడియో వైరల్..

Wife made funny reels about her husband disability video: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో దారుణ ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భార్య భర్తల విషయాలు మాత్రం మరీ ఘోరంగా ప్రతిరోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భర్తలు భార్యల్ని చంపితే, మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో భార్యభర్తల బంధం మాత్రం కొంత మంది చేస్తున్న పనుల వల్ల చెడ్డపేరు మూట కట్టుకుంటుంది. వీరి పనుల వల్ల కొంత మంది యువత అసలు పెళ్లంటేనే దూరంగా పారిపోతున్నారు.
आज की नारी फेमस होने के चक्कर में नीचता की हद तक गिर रही हैं उन्हें पता ही नहीं है कि मजाक किसका बना रही हैं....🤔
में तो कुछ नहीं बोल सकता आप ही दो शब्द बोलो इस मेडम के लिए......🫣 pic.twitter.com/zY0Q6SYReh
— Pasha Nadeem (@PashaNadeem3) August 7, 2025
అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. కొంత మంది రీల్స్ పిచ్చిలో పడి అసలు వారు ఏంచేస్తున్నారో కూడా ఆలోచించుకోలేని పరిస్థితికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక మహిళ చేసిన పని ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మహిళ భర్త దివ్యాంగుడు. కర్రల సాయంతో లేచి కష్టంగా నిల్చున్నాడు .
కానీ అతని భార్య మాత్రం సాయం చేయాల్సింది పోయి.. రీల్స్ చేస్తు మరీ నీచంగా ప్రవర్తించింది. అందరు భర్తల కాళ్లకు దండం పెట్టుకొవాలంటారు.. నా భర్తకు కాళ్లులేవని ఫన్నీగా నవ్వుతూ నీచంగా రీల్స్ చేసింది.
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ ఇంత నీచానికి దిగజారాలా..?.. అంటూ మండిపడుతున్నారు. నీ వ్యూస్ కోసం దివ్యాంగుడైన భర్త మనసు గాయపడేలా చేస్తావా..?.. ఆమెపై వెంటనే కేసు పెట్టాలని కూడా నెటిజన్ లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
