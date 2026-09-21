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భర్త ప్రేమించిన మరో మహిళతో పెళ్లి చేసిన భార్య..

Wife Marries Another Woman: భర్తకు చాలా నచ్చిన మరో అమ్మాయితో భార్య పెళ్లి చేసిన ఘటన  బంగ్లాదేశ్‌లోని గాజీపూర్‌లో చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. చాలా మంది ఘటనకు సంబంధించిన పోస్టులు చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 21, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:13 PM IST
భర్త ప్రేమించిన మరో మహిళతో పెళ్లి చేసిన భార్య..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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భర్త ప్రేమించిన మరో మహిళతో పెళ్లి చేసిన భార్య..
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