/భర్త ప్రేమించిన మరో మహిళతో పెళ్లి చేసిన భార్య..

Bangladesh Wife Marries Another Woman Telugu: సాధారణంగా ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు భార్యలు కలిసి ఉంటున్నారంటే.. ప్రతి ఒక్కరికి వారు పడే గొడవలతో పాటు ఇద్దరి మధ్య జరిగే ఫైటింగ్స్ గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి.. కానీ బంగ్లాదేశ్లోని గాజీపూర్కు చెందిన ఒక ఫ్యామీలిలో ఈ విషయంలో సమాజం ఊహలకు పూర్తిగా భిన్నంగా జీవిస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్శిస్తోంది.. ఇద్దరు భార్యలు అక్కాచెల్లెళ్లలా కలిసిమెలసి ఉంటూ.. చాలా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు.
గాజీపూర్ పరిధిలోని కలియాకోయిర్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న అబ్దుర్ రెహమాన్ సొంత గ్రామం.. గైబంధా జిల్లాలోని ఝోరా బర్షా... ఉద్యోగం కోసం 2006లో గాజీపూర్ వచ్చిన ఆయనకు.. రూమా అఖ్తర్తో 17 ఏళ్ల క్రితమే పెళ్లి జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. దాదాపు 13 ఏళ్ల పాటు వీరి దాంపత్య జీవితం ఎంతో హ్యాపీగా ముందుకు సాగిపోయింది..
4 సంవత్సరాల క్రితం.. అబ్దుర్ రెహమాన్కు నజ్నీన్ సుల్తానా అనే మహిళతో చిన్నగా పరిచయం ఏర్పడి.. ఆమెపై ఆతన ఎంతో ఇష్టం పెంచుకున్నాడు.. అయితే, ఇదే విషయాన్ని ఆయన ఏమాత్రం దాచకుండా నేరుగా తన భార్య రూమాకు చెప్పాడు.. సాధారణంగా ఇలాంటి విషయాలు తెలిస్తే.. ఎవరైనా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తారు.. కానీ రూమా భర్త నిర్ణయానికి అడ్డుచెప్పలేకపోయింది.. భర్తను ఎంతో గౌరవించిన ఆమె.. స్వయంగా ముందుండి వారిద్దరికీ పెళ్లి జరిపించింది.
రెండో పెళ్లి తర్వాత నజ్నీన్ వేరు కాపురం పెట్టకుండా.. రూమాతో కలిసే ఒకే ఇంట్లో జీవించడం ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం నజ్నీన్కు కూడా ఒక సంతానం కలిగింది.. ఇద్దరు భార్యలు ఒకే వంటింట్లో వంట చేస్తూ.. ఇంటి బాధ్యతలను సమానంగా పంచుకుంటున్న తీరు అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేసింది. ఒకరు వంట చేస్తే.. మరొకరు ఇంటి పనులు చేస్తూ జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నారు.. పిల్లలను సమాన ప్రేమాభిమానాలతో పెంచుకుంటూ.. సమయం దొరికినప్పుడల్లా ముగ్గురూ కలిసి ట్రిప్స్కు కూడా వెళ్తున్నారు.
బయట తిరుగుతున్న సమయంలో సమాజం నుంచి వచ్చే సూటిపోటి మాటలు.. విమర్శలను వీరు ఏమాత్రం పట్టించుకోరట.. దీనిపై అబ్దుర్ రెహమాన్ స్పందిస్తూ.. ఎవరితోనైనా అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని.. తప్పుదారి పట్టడం కంటే.. చట్టబద్ధంగా రెండో పెళ్లి చేసుకోవడమే మంచిదని ఆయన అన్నారు. తన ఇద్దరు భార్యల పట్ల సమాన బాధ్యతతో ఉంటానని.. వారికి ఏం కావాలన్నా శక్తిమేరకు ఇద్దరికీ సమానంగా చూసుకుంటానని తెలిపారు.
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