Wife turns into snake at night Uttar Pradesh man allegations: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది భార్య భర్తలు తరచుగా ఫైటింగ్ కు దిగుతున్నారు. చిన్నచిన్న విషయాల్ని సైతం భూతద్దంలో చూసి మరీ గొడవలకు దిగుతున్నారు. అంతే కాకుండా కొంత మంది హత్యలు, సూపారీలు ఇచ్చి మరీ చంపించడం వరకు కూడా వెళ్తున్నారు.
మొత్తంగా కొన్ని ఘటనలు చూస్తుంటే మరి ఘోరంగా ఉంటున్నాయి.ఈ క్రమంలో కొంత మంది భార్యభర్తలు వెరైటీగా ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని సీతాపూర్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని సీతాపూర్ జిల్లాకు చెందిన మెరాజ్ అనే వ్యక్తి తన భార్య నసీమున్ రోజు రాత్రి పాములా మారి వేధిస్తుందని, కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుందని గ్రామస్తులకు చెప్పాడు. కొన్ని రోజులు ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు.
దీంతో అతగాడు.. ఏకంగా సమాధాన్ దివాస్ (ప్రజా ఫిర్యాదుల దినోత్సవం) సందర్భంగా కలెక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి మరీ లిఖిత పూర్వకమైన ఫిర్యాదు చేశాడు. "సార్, నా భార్య నసీమున్ రాత్రిపూట పాముగా మారి నన్ను కాటు వేయడానికి నా వెంట పరుగెత్తుతుందని అతను జిల్లా మేజిస్ట్రేట్కు చెప్పాడు.
అంతే కాకుండా పలు మార్లు చంపడానికి సైతం ప్రయత్నించిందంటూ రాసుకొచ్చాడు. ఈ ఘటనపై బిత్తరపోయిన కలెక్టర్.. చేసేదిలేక.. స్థానిక అధికారులకు దీనిపై విచారణకు ఆదేశించాడు.
ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నంగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. నువ్వు నాగమణిని దాచావేమో అందుకే కోబ్రా నీ భార్య రూపంలో వేంటాడుతుందని ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
