/Video Viral: ఇదేక్కడి మాస్ రా మావా.. ఏకంగా కొబ్బరి చెట్లును పీకి తీసుకెళ్తున్న ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

Wild Elephant carrying coconut tree video: సాధారణంగా అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో తరచుగా క్రూర జంతువులు సంచరిస్తాయి. చిరుతలు, ఏనుగులు, ఎలుగు బంట్లు తరచుగా జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. ముఖ్యంగా రాత్రివేళల్లో వేటలో భాగంగా ఇవి జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కొన్ని భారీ ఏనుగులు కర్ణాటక-తమిళనాడు సరిహద్దులో ఉన్న చామరాజనగర్ జిల్లాలోని నైతల్పూర్ గ్రామంలోకి రాత్రిపూట ప్రవేశించాయి. అక్కడున్న కొబ్బరి తోటలో నానా బీభత్సం చేశాయి.
Karnataka–Tamil Nadu Border:A herd of wild elephants entered a plantation in Nithalapura village, triggering panic among residents.
One elephant was caught on CCTV uprooting an entire coconut tree and carrying it away. Forest officials have visited the area. #TamilNadu pic.twitter.com/hqWqfL5HzI
— Glint Insights Network (@glintinn) August 8, 2026
చాలా సేపటి తర్వాత అక్కడి వారు అప్రమత్తమై ఏనుగుల్ని అడవుల్లోకి వెళ్లేలో పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేశారు. అప్పుడు అవి భయంతో అడవుల్లోకి వెళ్లిపోయాయి.ఈ క్రమంలో ఒక భారీ ఏనుగు కొబ్బరి చెట్టును పట్టుకుని దాన్ని తన తుండంతో పట్టుకుని అడవుల్లోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటన అక్కడ బంగ్లాలో ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది.
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. ఆ బంగ్లాలో ఉన్న శునకాలు ఏనుగుల్ని చూసి గట్టిగా అడవికి వెళ్లేలా మొరుగుతూ వాటిపైన దాడి చేశాయి. అయితే..ఆ ప్రాంతంలో తరచుగా ఏనుగులు సమీపంలో గ్రామాల ఇళ్లపైకి వస్తాయి.
ఇలాంటి ఘటనలతో అలర్ట్ గా ఉండాలని ఫారెస్ట్ అధికారులు సైతం ప్రజలకు సూచించారు. మరోవైపు ఏనుగు ఇళ్లలోకి వచ్చి దాడులు చేయడంతో అక్కడి కొబ్బరి చెట్లు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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