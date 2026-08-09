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Video Viral: ఇదేక్కడి మాస్ రా మావా.. ఏకంగా కొబ్బరి చెట్లును పీకి తీసుకెళ్తున్న ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

Elephant carrying coconut tree: భారీ ఏనుగులు కర్ణాటక-తమిళనాడు సరిహద్దులో అడవి నుంచి సమీపంలోని ఇళ్లకు వచ్చాయి. అక్కడున్న కొబ్బరి చెట్లను పీకి నానా బీభత్సం చేశాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 09, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:03 PM IST
Video Viral: ఇదేక్కడి మాస్ రా మావా.. ఏకంగా కొబ్బరి చెట్లును పీకి తీసుకెళ్తున్న ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: elephantvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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