Video Viral: ఓర్నాయనో.. బస్సుపై ఏనుగుల గుంపు దాడి.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Wild Elephants Gang attack on passengers bus video goes viral: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల అనేక వీడియోలు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్న వీడియోలు, ఫన్నీగా ఉండే వీడియోలను నెటిజన్లు ఎక్కువగా చూసేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తారు. ఈ క్రమంలో ఏనుగుల గుంపు తరచుగా అడవుల నుంచి రోడ్ల మీదకు వస్తున్నాయి. మరీ వాటికి సరైన ఆహారం, తాగు నీరు దొరకడంలేదో ఏంటో కానీ ఇటీవల క్రూర జంతువులు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకివస్తున్నాయి.
చిరుతలు, ఎలుగు బంట్లు, ఏనుగులు, పాములు మొదలైనవి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో జంతువుల కదలికలతో ప్రజలు ఎక్కడ చూసిన భయాందోళనలతో ఉంటున్నారు. తాజగా.. హర్యానాలో అడవుల నుంచి ఏనుగుల గుంపు రోడ్ల మీదకు వచ్చింది. అవి కాస్త బస్సుపై దాడులకు దిగాయి. తమ తొండంతో బస్ ను బలంగా తోస్తున్నాయి.
ఏనుగుల దాడులతో బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులుగట్టిగా కేకలు పెట్టారు. కొంత మంది ప్రయాణికులు బస్సులో నుంచి ఏనుగుల్ని బెదిరింపులకు గురిచేశారు. రోడ్డుపైన ఉన్న వారు సైతం గట్టిగా అరుస్తు ఏనుగులు దూరంగా పోయేలా చేశారు.
కానీ ఏనుగుల గుంపు మాత్రం చాలా గంభీరంగా, కోపంగా ఆబస్సుపై దాడికి దిగాయి. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీశారు. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నాయి. బాబొయ్ ఏనుగులకు చిక్కితే ఇంకేమన్నా ఉందా.. అంటూ తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.