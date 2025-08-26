English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

lizard Vs Cobra Video: అడవి బల్లి, నాగుపాము మధ్య భీకర యుద్ధం.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్య పోవడం ఖాయం..

Wild lizard Vs Cobra Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విశాల్ స్నేక్ సేవర్ అనే ఓ యువకుడు పోస్ట్ చేసిన పాముకు సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము, బల్లి దాడి చేసుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 26, 2025, 03:33 PM IST

lizard Vs Cobra Video: అడవి బల్లి, నాగుపాము మధ్య భీకర యుద్ధం.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్య పోవడం ఖాయం..

Wild lizard Vs Cobra Video Watch: అడవిలో జంతువుల మధ్య ఎన్నో రకాల సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. ముఖ్యంగా ఆహార గొలుసులో భాగంగా ఒక జంతువును మరో జంతువు చంపుకొని తినడం సర్వసాధారణం. అలాగే ఒక పామును మరో జంతువు చంపుకొని తినడం కూడా సర్వసాధారణమైన అని ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియో రుజువు చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముపై ఓ అడవి బల్లి విచక్షణ రహితంగా దాడి చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ని ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఇంతకీ వీడియోలో ఏముందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

అడవుల్లో రాక్షస బల్లులు తిరగడం సర్వసాధారణం. ఇది ఆహారం కోసం కొన్ని జంతువులపై దాడి చేసి వాటిని చంపుకు తింటూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే ఓ రాక్షస బల్లి పాము మీద దాడి చేసింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో నాగుపాము, బల్లి ఒకదానికొకటి దాడి చేసుకోవడం చూడొచ్చు. వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ వీడియోలో బల్లి అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాము పై దాడి చేస్తూ దానిని కొరకడం మీరు గమనించవచ్చు..

అలాగే నాగుపాము కూడా ఏమాత్రం భయాందోళన చెందకుండా ఆ బల్లిపై దాడి చేయడం చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలో రెండు ఒకదానికొకటి బాగా దాడి చేసుకున్నాయి. బల్లి ఆ నాగుపామును ఏ మాత్రం వదిలి పెట్టకుండా దాని పదునైన పండ్లతో మెడ భాగాన్ని అలాగే పట్టుకొని ఉండిపోయింది. పాము ఏమాత్రం దాడి చేస్తున్న లెక్కచేయకుండా బల్లి పాము మేడను పట్టుకొని ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ వీడియో చూస్తుంటే.. పాము కంటే ఎక్కువగా బల్లి గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా పాము కూడా గాయపడి చివరికి ప్రాణాలు వదిలి స్థితికి వచ్చింది. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను విశాల్ స్నేక్ సేవర్ అనే ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. చాలామంది ఈ వీడియోని చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నట్లు కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

 
 
 
 
 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Lizard Vs Cobra VideoTelugu Lizard Vs Cobra VideoCobra VideoCobra video viralVideo Viral

