lizard Vs Cobra Video: అడవి బల్లి, నాగుపాము మధ్య భీకర యుద్ధం.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్య పోవడం ఖాయం..

Wild lizard Vs Cobra Video Watch: అడవిలో జంతువుల మధ్య ఎన్నో రకాల సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. ముఖ్యంగా ఆహార గొలుసులో భాగంగా ఒక జంతువును మరో జంతువు చంపుకొని తినడం సర్వసాధారణం. అలాగే ఒక పామును మరో జంతువు చంపుకొని తినడం కూడా సర్వసాధారణమైన అని ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియో రుజువు చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముపై ఓ అడవి బల్లి విచక్షణ రహితంగా దాడి చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ని ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. ఇంతకీ వీడియోలో ఏముందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
అడవుల్లో రాక్షస బల్లులు తిరగడం సర్వసాధారణం. ఇది ఆహారం కోసం కొన్ని జంతువులపై దాడి చేసి వాటిని చంపుకు తింటూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే ఓ రాక్షస బల్లి పాము మీద దాడి చేసింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో నాగుపాము, బల్లి ఒకదానికొకటి దాడి చేసుకోవడం చూడొచ్చు. వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ వీడియోలో బల్లి అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాము పై దాడి చేస్తూ దానిని కొరకడం మీరు గమనించవచ్చు..
అలాగే నాగుపాము కూడా ఏమాత్రం భయాందోళన చెందకుండా ఆ బల్లిపై దాడి చేయడం చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే వైరల్గా మారాయి. ఈ వీడియోలో రెండు ఒకదానికొకటి బాగా దాడి చేసుకున్నాయి. బల్లి ఆ నాగుపామును ఏ మాత్రం వదిలి పెట్టకుండా దాని పదునైన పండ్లతో మెడ భాగాన్ని అలాగే పట్టుకొని ఉండిపోయింది. పాము ఏమాత్రం దాడి చేస్తున్న లెక్కచేయకుండా బల్లి పాము మేడను పట్టుకొని ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ వీడియో చూస్తుంటే.. పాము కంటే ఎక్కువగా బల్లి గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా పాము కూడా గాయపడి చివరికి ప్రాణాలు వదిలి స్థితికి వచ్చింది. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను విశాల్ స్నేక్ సేవర్ అనే ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. చాలామంది ఈ వీడియోని చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నట్లు కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి