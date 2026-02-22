Video Viral: అద్భుతం..అడవిలో శివలింగం దగ్గర పెద్ద పులి.. ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో..

Wild tiger was spotted bowling his head to lord shiv ling in Madhya Pradesh: ఇటీవల కాలంలో ఫారెస్ట్ అధికారులు తరచుగా అడవుల్లో జంతువుల కదలికల్ని గమనించడానికి సీక్రెట్ కెమెరాలను అమరుస్తున్నారు. దీనిలో ముఖ్యంగా రాత్రి పూట క్రూర జంతువుల కదలికలు రికార్టు అవుతుంటాయి. అడవుల్లో చాలా అరుదుగా గుడులు కూడా ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు క్రూర జంతువులు సైతం ఆలయ పరిసరాల్లో వెళ్లి విగ్రహల చుట్టు తిరిగిన ఘటనలు కొకొల్లలు. మరీ అవి అనుకొకుండా చేస్తాయో లేదా అవి కూడా తమ భక్తిని ఈ విధంగా చాటుకుంటాయో తెలీదు కానీ ఇటీవల క్రూర జంతువులు కూడా తమ భక్తిని చాటుకుంటున్న అనేక ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
మరీ మనుషులు మీరేనా తమకూ ఆ దేవుడంటే భక్తి ఉంటుందని చాటుకుంటూ అవి దేవుడ్ని పూజించుకుంటున్నాయి. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. మధ్య ప్రదేశ్ లోని కట్నిలో జరిగిన ఘటన నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
మధ్య ప్రదేశ్ కట్నిజిల్లాలోని ధీమర్ఖేడ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. షాదర్ అడవిలో ఒక పెద్ద పులి శివలింగం ఉన్న ప్రదేశంకు వచ్చింది. అది తన తలను, మెడను శివుడ్ని ఆనిస్తు తన భక్తినిచాటుకుంది. మరీ అది అనుకొకుండా జరిగిందో ఏమో కానీ.. పెద్ద పులి శివలింగంను చూస్తునే చాలాసేపు అలానే నిలబడి ఉండిపోయింది. మొత్తంగా ఈ ఘటన అడవిలో ఫారెస్ట్ అధికారులు అమర్చిన సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. సరిగ్గా శివలింగం, త్రిశూలం ఉన్న ప్రదేశంలో రావడం అంటే దైవమాయ.. అంటూ కొంత మంది నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది పెద్ద పులి తన భక్తిని ఈ విధంగా చాటుకుందని మరికొందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది.