Video Viral: బస్సులో గొర్రెల్లా కుక్కారు.. వీడియో రికార్డు చేసి ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన యువతి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Woman angry on police amid delhi air pollution protest row video: సోషల్ మీడియాలో తరచుగా అనేక వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి. నెటిజన్లు సైతం వీటిని చూసేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు వీడియోలు ఆశ్చర్యంకు గురి చేస్తాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాలుష్యం తారాస్థాయికి చేరుకుంది. ప్రతి రోజు జనాలు ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. మరోవైపు ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వంపై తీరుపై ప్రజలు నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఢిల్లీలో కాలుష్యంపై ఏ ఒక్క ప్రభుత్వం కూడా సరైన విధంగా చర్యలు తీసుకొవడంలేదని చెప్తున్నారు. మరోవైపు ఢిల్లీలొ కాలుష్యంపై యువత నిరసనలు చేపట్టారు .
“This is why personal space is not a luxury… it’s basic respect.” pic.twitter.com/Y6olSqsxOA
— GuptX (@GuptXuser) April 23, 2026
ఈ క్రమంలో ఢిల్లీలో ఇటీవల కొంత మంది యువత నిరసనలపై పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు. రోడ్డు మీద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడటంతో వారిని వెంటేను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. యువతీ, యువకులును ఒకే బస్సులో పోలీసులు గొర్రెల్లా కుక్కారు . దీంతో ఒక యువతి తీవ్ర నరకం అనుభవించింది.
దీనిపై వీడియోను రికార్డు చేసింది. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. పోలీసులు తమ పట్ల చాలా నీచంగా ప్రవర్తించారని అన్నారు.
Read more: Video Viral: ఓర్నాయనో.. నీళ్లలో దిగి మొసలి పళ్లను చక చకా తోముతున్న బాలుడు.. వీడియో వైరల్...
అంతే కాకుండా బస్సుల్లో అమ్మాయిలమనిచూడకుండా , అబ్బాయిల్ని కూడా తోయడంతో చాలా ఒత్తిడికి గురయ్యామని తెలిపింది. తనకు ఎదురైన ఘోరమైన అనుభవంను యువతి తన వీడియోలో రికార్డు చేసింది. అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు . పోలీసులు ఈ విధంగా చేయడం ఏంటని మహిళలంటే గౌరవంలేదా అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి