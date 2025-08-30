Woman Attacks on Cab Driver over small Accident in bhanpur: సాధారణం రోడ్లపై ఎంత జాగ్రత్తగా వెళ్లిన కూడా కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతుంటాయి. కొంత మంది కావాలని డ్రైవింగ్ రాని వారు వాహనాలు నడిపి ప్రమాదాలకు కారణం అవుతుంటారు. కానీమరికొంత మంది ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న, ఎంత జాగ్రత్తగా వాహనం నడిపిన కూడా కొన్నిసార్లు వీరి వాహనాలు ఇతరుల వాహనాలకు తాకి ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. బ్రేకులు ఫెయిల్ అవుతుంటాయి.
కొన్నిసార్లు సమయానికి కారు లేదా బైక్ కంట్రోల్ కాకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఈక్రమంలో చాలా మంది జరిగిన తప్పిదానికి నష్టపరిహరం చెల్లిస్తారు. తమ వల్ల ప్రాణహనీ కల్గకూడదని భావిస్తారు. ఒక వేళ ప్రమాదం జరిగితే అవతలి వాళ్లకు సారీ కూడా చెబుతారు.
Kalesh b/w A lady and a cab driver over an silly accident,Bhanpur
pic.twitter.com/Mi2sxtWw9h
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 30, 2025
ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కానీ కొంత మంది మాత్రం మరీ క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తారు. వాహనం తాకకున్న కావాలని రచ్చ చేస్తారు. ఒకవేళ తాకితే.. పొరపాటు అయ్యిందని చెప్పిన కూడా.. పబ్లిసిటీ కోసం నానా న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
మధ్య ప్రదేశ్ లోని భాన్పూర్ లో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలో నిలిచింది. ఒక యువతి తన స్కూటీ మీద వెళ్తుంది. ఇంతలో అది కాస్త యువతి స్కూటీకి తాకింది. దీంతో ఆమె తన వాహనంను పక్కన తీసుకుని, కారు డ్రైవర్ పై దాడికి దిగింది. తన హెల్మెట్ తో క్యాబ్ డ్రైవర్ ను కొడుతూ, నానా రచ్చ చేసింది.
Read more: Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. గేటు మీద పడగవిప్పి ఇంటికి కాపాలా కాస్తున్న నాగు పాము.!. వీడియో ఇదే..
అతను సారీ చెబుతున్న ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా.. తన ప్రాణాలు పోతే ఎలా అని అంటూ పాపం అతనిపై దాడి చేసింది. అంతేకాకుండా.. కారు అద్దాల్ని కూడా ధ్వంసం చేసింది. మొత్తంగా అక్కడున్న వారు ఆమెను వారిస్తున్న వెనక్కు తగ్గలేదు. ఆమె చేసిన రచ్చను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆమెను తిట్టిపోస్తున్నారు. ఇలాంటి పనులు సరికాదని ఆమెపై పంచ్ లు వేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.