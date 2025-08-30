English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఇలా తయారయ్యారెంట్రా.!. క్యాబ్ డ్రైవర్‌ను హెల్మెట్‌తో పొట్టు పొట్టు కొట్టిన మహిళ.. వీడియో వైరల్..

woman Attacks on Cab driver in  bhanpur: క్యాబ్ సదరు మహిళ ప్రయాణిస్తున్న స్కూటీకీ తాకడంతో ఆమె ఒక్కసారిగా ఆగ్రహంతో ఊగిపోయింది. అతడ్ని బైటకు లాక్కుని వచ్చి ఇష్టమున్నట్లు కొట్టింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 30, 2025, 08:47 PM IST
  • రోడ్డు మీద న్యూసెన్స్ కు దిగిన మహిళ..
  • తిట్టిపోస్తున్న నెటిజన్లు..

Woman Attacks on Cab Driver over small Accident in bhanpur: సాధారణం రోడ్లపై ఎంత జాగ్రత్తగా వెళ్లిన కూడా కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతుంటాయి. కొంత మంది కావాలని డ్రైవింగ్ రాని వారు వాహనాలు నడిపి ప్రమాదాలకు కారణం అవుతుంటారు. కానీమరికొంత మంది ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న, ఎంత జాగ్రత్తగా వాహనం నడిపిన కూడా కొన్నిసార్లు వీరి వాహనాలు ఇతరుల వాహనాలకు తాకి ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. బ్రేకులు ఫెయిల్ అవుతుంటాయి.

కొన్నిసార్లు సమయానికి కారు లేదా బైక్ కంట్రోల్  కాకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఈక్రమంలో చాలా మంది జరిగిన తప్పిదానికి నష్టపరిహరం చెల్లిస్తారు. తమ వల్ల ప్రాణహనీ కల్గకూడదని భావిస్తారు. ఒక వేళ ప్రమాదం జరిగితే అవతలి వాళ్లకు సారీ కూడా చెబుతారు.

 

ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కానీ కొంత మంది మాత్రం మరీ క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తారు. వాహనం తాకకున్న కావాలని రచ్చ  చేస్తారు. ఒకవేళ తాకితే.. పొరపాటు అయ్యిందని చెప్పిన కూడా.. పబ్లిసిటీ కోసం నానా న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

మధ్య ప్రదేశ్ లోని భాన్పూర్ లో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలో నిలిచింది.  ఒక యువతి తన స్కూటీ మీద వెళ్తుంది. ఇంతలో అది కాస్త యువతి స్కూటీకి తాకింది. దీంతో ఆమె తన వాహనంను పక్కన తీసుకుని, కారు డ్రైవర్ పై దాడికి దిగింది. తన హెల్మెట్ తో క్యాబ్ డ్రైవర్ ను కొడుతూ, నానా రచ్చ చేసింది.

Read more: Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. గేటు మీద పడగవిప్పి ఇంటికి కాపాలా కాస్తున్న నాగు పాము.!. వీడియో ఇదే..

అతను సారీ చెబుతున్న ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా.. తన ప్రాణాలు పోతే ఎలా అని అంటూ పాపం అతనిపై దాడి చేసింది. అంతేకాకుండా.. కారు అద్దాల్ని కూడా ధ్వంసం చేసింది. మొత్తంగా అక్కడున్న వారు ఆమెను వారిస్తున్న వెనక్కు తగ్గలేదు. ఆమె చేసిన రచ్చను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆమెను తిట్టిపోస్తున్నారు.  ఇలాంటి   పనులు సరికాదని ఆమెపై పంచ్ లు వేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Madhya pradeshVideo ViralWoman attacks on Cab DriverWoman nuisance on Road0

Trending News