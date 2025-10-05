English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bilaspur Video: ఇలా ఉన్నారెంట్రా.. ర్యాపీడో డ్రైవర్‌లపై ఇద్దరమ్మాయిల దాడి.. స్టోరీ ఏంటంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Women attack on rapido driver in Chhattisgarh: ర్యాపీడో డ్రైవర్ పై పబ్లిక్ గా దాడులు చేస్తు నీచంగా ప్రవర్తించారు. ఈ  ఘటనపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. అసలుకొంత మంది మహిళలు  తమకు ఫెవర్ గా ఉన్న చట్టాలను అడ్డుగా పెట్టుకుని ఎంతకైన బరితెగిస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 5, 2025, 01:41 PM IST
  • ర్యాపీడో డ్రైవర్లపై మహిళల దాడి..
    ఛత్తీస్ గఢ్ లో ఘటన..

Bilaspur Video: ఇలా ఉన్నారెంట్రా.. ర్యాపీడో డ్రైవర్‌లపై ఇద్దరమ్మాయిల దాడి.. స్టోరీ ఏంటంటే..?.. వీడియో వైరల్..

woman attacks on rapido driver with chilli powder video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది అమ్మాయిలు మరీఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తమకు నచ్చినట్లు పనులు చేస్తున్నారు. ఎవరైన వారిని ప్రశ్నిస్తే వారిపై దాడులు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఎదుటి వారిని రెచ్చగొట్టే విధంగా పనులు చేస్తున్నారు. తీరా ప్రశ్నిస్తే వుమెన్ కార్డును వెపన్ లాగా వాడుకుంటున్నారు.

ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి. ముఖ్యంగా ఈ వంకర గుణాల వల్ల సమాజంలో వీరిని ఆడతనానికి మచ్చగా అని కూడా చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరు అమ్మాయిలు ర్యాపీడో బైక్ లను బుక్ చేసుకుని తమ గమ్యస్థానికి చేరుకున్నారు. వారు డబ్బుల్ని అడిగితే వారిపైన దాడులకు తెగబడ్డారు.

 

ఛత్తీస్ గఢ్ లోని బిలాస్ పూర్ లో ఇద్దరమ్మాయి ర్యాపీడో బుక్ చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వారి గమ్యస్థానాలకు చేరుకున్నారు. ర్యాపీడో డ్రైవర్ లు డబ్బులు ఇవ్వాలని అడగ్గా..వారితో వాగ్వాదంకు దిగారు.

బూతులు తిడుతు పబ్లిక్ లో రెచ్చిపోయారు. అంతటితో  ఆగకుండా మిర్చి పౌడర్ ను వారి కళ్లలో చల్లారు. దాడులకు కూడా దిగారు. పోలీసులకు చెప్తామంటూ రివర్స్ లో బెదిరింపులకు దిగారు. అక్కడున్న వారు చెబుతున్న వీరు విన్పించుకోలేదు.

మొత్తంగా ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసుకుని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ల వల్ల మహిళలంటే రెస్పెక్ట్ లేకుండా పోయిందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

