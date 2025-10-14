English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: అరె.. ఏంట్రా ఇది.. మొగుడ్ని బైక్ మీద కసితీరా గుద్దుతున్న మహిళ.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: అరె.. ఏంట్రా ఇది.. మొగుడ్ని బైక్ మీద కసితీరా గుద్దుతున్న మహిళ.. వీడియో వైరల్..

Woman kicks her husband video: రోడ్డు మీద పాపం భర్త బైక్ నడ్పిస్తున్నాడు. అయిన కూడా ఆమెకు ఎందుకు కోపం వచ్చిందో కానీ అతనిపై పిడిగుద్దులు కురిపించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 14, 2025, 08:39 PM IST
  • భర్తపై దాడి చేస్తున్న మహిళ..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
AP School Holiday 2025
School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
5
Staff Selection Commission Notification
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
5
Surya Gochar
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
EPFO New Rules: డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయా? ఈపీఎఫ్‌ నుంచి సింపుల్‌గా ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోండి!
6
EPFO New Rules
EPFO New Rules: డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయా? ఈపీఎఫ్‌ నుంచి సింపుల్‌గా ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోండి!
Video Viral: అరె.. ఏంట్రా ఇది.. మొగుడ్ని బైక్ మీద కసితీరా గుద్దుతున్న మహిళ.. వీడియో వైరల్..

Woman brutally attacks and kicks husband video: సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫన్నీగా ఉన్న వీడియోలను చూసేందుకు నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం  భార్యభర్తలకు చెందిన అనేక ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

కొన్నిచోట్ల వైలెంట్గా ఉన్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటే,మరికొన్ని చోట్ల ఫన్నీగాను ఉంటున్నాయి. భార్యభర్తలు ఎవరు కూడా ఏమాత్రం తగ్గడంలేదు. ప్రస్తుతం  ఇద్దరు దంపతులు బైక్ మీద వెళ్తు కొట్టుకుంటున్నారు. ఢిల్లీలో చోటు చేసుకున్న ఘటన వైరల్గా మారింది.

ఢిల్లీ రోడ్ల మీద భార్యభర్తలు బైక్ మీద వెళ్తున్నారు. మరీ వాళ్ల  మధ్య గొడవ ఎందుకు జరిగిందో తెలిదు కానీ.. భార్య శివాలెత్తిపోయి భర్తపై పిడిగుద్దులు కురిపించింది. కనీసం భర్త బైక్ నడ్పిస్తుండు అన్న విషయం కూడా మర్చిపోయింది. పొట్టలో గిల్లుతూ, తలపైన కొడుతూ చుక్కలు చూపించింది.

పాపం.. అతను ఎక్కడ బైక్ అదుపు తప్పుతుందొ అని తెగ టెన్షన్ పడ్డాడు. కానీ ఆమె మాత్రం ఎక్కడ తగ్గడంలేదు. మొత్తంగా మహిళ తన భర్తపై దాడి చేస్తుండగా కొంత మంది వీరి వెనకాల వస్తున్న వారు వీడియో తీశారు.

Read more: Video Viral: యూనివర్సీటీలో ఘోరం.. క్లాసు నడుస్తుండగా యువతీ యువకుల ముద్దులాట.. వీడియో..

దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్... ఏంట్రా ఆ కుమ్ముడు అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Video ViralCouple Video Viralwoman attacks on husbandsocial mediaTrending Video

Trending News