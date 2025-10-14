Video Viral: అరె.. ఏంట్రా ఇది.. మొగుడ్ని బైక్ మీద కసితీరా గుద్దుతున్న మహిళ.. వీడియో వైరల్..

Woman brutally attacks and kicks husband video: సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫన్నీగా ఉన్న వీడియోలను చూసేందుకు నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భార్యభర్తలకు చెందిన అనేక ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
కొన్నిచోట్ల వైలెంట్గా ఉన్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటే,మరికొన్ని చోట్ల ఫన్నీగాను ఉంటున్నాయి. భార్యభర్తలు ఎవరు కూడా ఏమాత్రం తగ్గడంలేదు. ప్రస్తుతం ఇద్దరు దంపతులు బైక్ మీద వెళ్తు కొట్టుకుంటున్నారు. ఢిల్లీలో చోటు చేసుకున్న ఘటన వైరల్గా మారింది.
ఢిల్లీ రోడ్ల మీద భార్యభర్తలు బైక్ మీద వెళ్తున్నారు. మరీ వాళ్ల మధ్య గొడవ ఎందుకు జరిగిందో తెలిదు కానీ.. భార్య శివాలెత్తిపోయి భర్తపై పిడిగుద్దులు కురిపించింది. కనీసం భర్త బైక్ నడ్పిస్తుండు అన్న విషయం కూడా మర్చిపోయింది. పొట్టలో గిల్లుతూ, తలపైన కొడుతూ చుక్కలు చూపించింది.
పాపం.. అతను ఎక్కడ బైక్ అదుపు తప్పుతుందొ అని తెగ టెన్షన్ పడ్డాడు. కానీ ఆమె మాత్రం ఎక్కడ తగ్గడంలేదు. మొత్తంగా మహిళ తన భర్తపై దాడి చేస్తుండగా కొంత మంది వీరి వెనకాల వస్తున్న వారు వీడియో తీశారు.
దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్... ఏంట్రా ఆ కుమ్ముడు అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.