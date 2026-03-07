UP Wife Beats Husband Video: అయ్యో.. కట్టుకున్న భర్తపై అరాచాకం.. సోఫాలో పడేసి పిడిగుద్దులు... వీడియో..

Woman brutally beats her husband over family dispute in gonda uttar Pradesh: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు తమ పవిత్రమైన రిలేషన్ ను బజారున పడేస్తున్నారు. చిన్న చిన్న గొడవలకు హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండటం అటుంచితే.. ఏవిధంగా శాల్తీలు గల్లంతు చేయాలని స్కెచ్ లు వేసుకుంటున్నారు. ప్రతిరోజు భార్యభర్తల గొడవలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇక ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇలాంటివి ఉండవని కొంత మంది భావిస్తున్నారు. వీరు సైతం ఇలాంటి పెళ్లిళ్ల తర్వాత కొన్ని రోజులు బాగా ఉండి,మరల గొడవలు పడుతున్నారు. యూపీలోని గొండాలో చోటు చేసుకున్న ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
A shocking video from Gonda, UP shows Brajesh, a railway worker, allegedly being assaulted by his wife, Anita, whom he married after meeting her on Facebook on Valentine’s Day. His mother also filed a complaint, but the wife hasn’t responded publicly yet. pic.twitter.com/ygOulvm39Y
— The Nalanda Index (@Nalanda_index) March 7, 2026
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని గోండాలో ఇద్దరు భార్యభర్తలు గొడవలు పడ్డారు. స్థానికంగా నవాబ్ గంజ్ లో అనితా మౌర్యను యువతి ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. కొన్ని రోజులు వీరి కాపురం బాగానే సాగింది. గతేడాది ఫిబ్రవరి 14 వీరి పెళ్లి జరిగింది. ఆ తర్వాత తరచుగా గొడవలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. మరీ ఏమైందో కానీ.. పెద్దల వరకు వీరి గొడవలు వెళ్లడంతో పలు మార్లు పంచాయితీలు పెట్టి వాటిని పరిష్కరించారు. ఆ తర్వాత కూడా వీరి మధ్య గొడవలు ఆగలేదు.ఇటీవల కూడా భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు పీక్స్ కు వెళ్లాయి.
దీంతో రైల్వేలో లొకొ లైలేట్ గా పనిచేస్తున్న భర్తను భార్య హల్ లో పడేసి ఇష్టమున్నట్టు కొట్టింది. తన అత్తగారిపై కూడా చేయిచేసుకుంది. భర్త చెప్పిన కూడా వినలేదు.ఇంట్లోని బంగారం, డబ్బులు తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్లిపోయినట్లు సమాచారం.
మొత్తంగా మరీ ఏవిషయంలో వీరి మధ్య ఇంతగా గొడవలు జరిగాయో తెలీదు కానీ.. కనీసం భర్తఅని కూడా చూడకుండా ఆమె హల్ సోఫాలో పడేసి పిడిగుద్దులు కురిపించింది.వీరి గొడవలు హల్ లో ఉన్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్ మారింది. దీనిపై పోలీసులు మహిళపై కేసు నమోదు చేశారు. దీనిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సమాజంలో మహిళలే కాదు.. మగాళ్లు కూడా ఆడవాళ్ల చేతుల్లో దాడులకు, అఘాయిత్యాలకు గురౌతున్నారని నెటిజిన్లు ఆందోలనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
