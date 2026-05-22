/Snake Video: బాప్ రే.. ఉత్తచేతులతో హోయలు పోతూ పామును పట్టుకున్న వయ్యారీ... వీడియో వైరల్..

Woman Catches Snake with Bare hands video goes viral: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు కుప్పలు తెప్పలుగా వైరల్గా మారుతుంటాయి. చాలా మంది పాముల్నిచూసి భయంతో పారిపోతే, మరికొంతమంది మాత్రం డెంజర్ స్టంట్ లకు దిగుతారు. ఎక్కడ పాముల్ని చూసిన అస్సలు భయపడకుండా రీల్స్, వీడియోలు చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. చల్లని ప్రదేశాల్లో, చీకటి ప్రదేశాల్లో కోబ్రాలు ఎక్కువగా హల్ చల్ చేస్తాయి. కొన్నిసార్లు పాముల్ని చూసిన జనాలు వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇస్తారు. మరికొంత మంది మాత్రం వాటితో ఫోటోలు దిగుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఒక నిర్మాణంలో ఉన్న ఇంట్లో పాము చొరబడింది. వెంటనే అక్కడి వారు స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఆమె ఉత్తచేతులతో రంగంలోకి దిగింది. అంతే కాకుండా బండలలో, రాళ్ల మద్య చొర బడిన పామును చాకచక్యంగా బైటకు తీసింది. అది పలు మార్లు ఆమె మీద దాడికి యత్నించిన ఏమాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా కోబ్రాను పట్టుకుంది.
పామును తన ఉత్త చేతులతో పట్టుకుని మరీ అక్కడున్న వారిని షాక్ కు గురిచేసింది. కోబ్రా పదే పదే ఆమె చేతుల నుంచి విడిపించుకుని బైటకు వచ్చేందుకు ప్రయత్నించిన ఏ మాత్రం కూడా ఆమె చాన్స్ ఇవ్వలేదు. ఆమె కూడా భయంలేకుండా కోబ్రాను పట్టుకుని మరీ దాన్ని దగ్గరలోని అడవిలో తీసుకెళ్లి వదిలేసింది.
మరోవైపు ఆ అమ్మాయి సైతం చాలా క్యూట్ గా , హోయలు పోతూ అక్కడున్న కుర్రకారుకు కంటి మీద నిద్ర పోయేలా రెడీ అయి వచ్చి పామును పట్టుకుంది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారడంతో దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.