  • Telugu News
  • సోషల్
  Python Video: భారీ కొండ చిలువతో యువతి డెంజరస్ స్టంట్‌లు.. స్నానం చేయిస్తు మరీ.. వీడియో వైరల్..

Woman catching big python Video: భారీ కొండ చిలువను యువతి పట్టుకుంది. దాన్ని చూసి ఆమెకు ఏమన్పించిందో కానీ దానికి బురదనీళ్లతోనే స్నానం చేయిస్తుంది. ఈ ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 9, 2026, 02:45 PM IST
  • బురద నీళ్లలో యువతి స్టంట్ లు..
  • వీడియో వైరల్..

Woman catching and stunts with big python video: ఇప్పటి వరకు మనం  చాలా మందిని ఇళ్లలో కుక్కలు, పిల్లులను పెంచుకునే వారిని చూశాం. కానీ ఇటివల కొంత మంది చాలా విచిత్రంగా తయారయ్యారు. పాములు, కొండ చిలువల్ని కూడా పెంచుకుంటున్నారు. ప్రతిరోజు వాటిని ఇళ్లలో అచ్చం పెంపుడు జంతువుల్లా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. కొంత మంది బెడ్ ల మీద పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది వాటిని హల్ లో ఎక్కడంటే అక్కడ సంచరించేలా వదిలేస్తున్నారు. ఇలాంటివి వారి ప్రాణాలకు రిస్క్ అని తెలిసిన కూడా మారడంలేదు. మొత్తంగా ప్రతిరోజు కూడా పాములు, కొండ చిలువలకు చెందిన బోలేడు వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ గా మారుతున్నాయి. వీటిని చూసేందుకు నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.  కొండ చిలువలు చాలా డెంజర్గా ఉంటాయి. అవి తమకు ఎదురైన జీవులను ఊపిరాడకుండా చేసి చుట్టుకుని చంపేస్తాయి.

అదే విధంగా ఇక పాములు అవి కాటు వేసి వాటి విషంతో మనిషి వెంటనే చనిపోతాడు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. తాజాగా.. ఒక యువతి బురద నీళ్లలో భారీ కొండ చిలువను గుర్తించింది. మరీ  ఆమెకు పాములు, కొండ చిలువల్ని పట్టుకొవడం హబీనో తెలీదు కానీ ఆమె వెంటనే అమాంతం కొండ చిలువను పట్టుకుంది.

దాని మెడను పట్టుకుని వదలకుండా దానిమీద కూర్చుంది. ఈ క్రమంలో పాపం.. కొండ చిలువ ఎటు కదల్లేక ఇబ్బందులు పడింది. దాని ఒంటికి అంతా ఎక్కడ చూసిన కూడా బురద ఉంది. ఆమె అక్కడున్న బురద నీళ్లను కొండ చిలువ మీద పోస్తు చక్కగా దాని బురద అంతా పోయేలా చేసింది.  పాపం.. కొండ చిలువ ఆ యువతి బారి నుంచి తప్పించుకునేలా శాయ శక్తుల ప్రయత్నించింది. కానీ యువతి గట్టిగా పట్టుకొవడంతో అది సాధ్యం కాలేదు.

Read more: Video Viral: క్లాసులో రెచ్చిపోయిన స్టూడెంట్.. అందరి ముందే లేడీ టీచర్‌పై.. షాకింగ్ వీడియో..

అంతటితో ఆగకుండా తన పనిని రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి వింత స్టంట్ లు అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. అది గుటుక్కున మింగుతుందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

