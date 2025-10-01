Video Viral: ఓర్నీ.. గార్బా డ్యాన్స్ మధ్యలో ఇదెక్కడి గోల.. యువతి ఏంచేసిందో తెలుసా..?.. షాకింగ్ వీడియో..

Woman catching venomous cobra snake in garba costume video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల పాముల వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నెటిజన్లు పాముల వీడియోలను ఎక్కువగా చూసేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా పాముల వెరైటీ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇస్తున్నారు.
మరికొంత మంది పాములు కాటు వేస్తే, వాటిపైన తమ ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా పాము కాటు ఘటనలు వానాకాలంలో మరీ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే పాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతుంటారు. అయితే.. ప్రస్తుతం గార్బా నేపథ్యంలో ఎక్కడ చూసి అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు అందంగా రెడీ అయి, కాస్ట్యూమ్స్ లు ధరించి డ్యాన్స్ లు చేస్తున్నారు. దీంతో దుర్గమ్మ విగ్రహల దగ్గర సందడి వాతావరణం ఏర్పడింది.
ఇంతలో ఒక ఇంట్లో పెద్ద పాము కన్పించింది. వెంటనే పాముల్ని పట్టే యువతికి సమాచారం ఇచ్చారు. అప్పుడు ఆమె గర్బా వేడుకల్లో డ్యాన్స్ లు చేస్తుంది. ఇక తన డ్యాన్స్ ను ఎంజాయ్ మెంట్ ను పక్కన పెట్టి, వెంటనే కారులో పాము ఉన్నప్రదేశంలోకి వెళ్లింది. పామును ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకుంది.
పాము ముప్పు తిప్పలు పెట్టినకూడా ఆమె వెనక్కు తగ్గలేదు. మొత్తంగా చివరకు స్నేక్ ను పట్టుకుని అక్కడి వారికి ఊపిరిపీల్చుకునేలా చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.