/Viral Video: మెట్రోలో రద్దీని అడ్డం పెట్టుకుని దొంగతనం.. మహిళా దొంగ ఏం చేసిందో చూడండి!

Metro Theft Caught On Camera Video Viral: రోజు ఢిల్లీ మెట్రోలో ప్రయాణం చేస్తూ.. రైల్లో మీరంతా చాలా సురక్షితంగా ఉన్నారని అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్లే.. అయితే, ఈ వీడియో చూస్తే మీరు కచ్చితంగా ఆలోచనలో పడాల్సిందే.. క్షణాల్లో పక్కనున్న వారి వస్తువులు, బ్యాగ్ లో ఉన్న పర్సును ఎలా మాయమవుతున్నాయో కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపే ఒక షాకింగ్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో చూసిన వారంతా ఇప్పుడు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రాజీవ్ చౌక్ లో ఉన్న కాశ్మీరీ గేట్, నందిని చౌక్ వంటి నిత్యం రద్దీగా ఉండే మెట్రో స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంతమంది దొంగల ముఠా ఎలా రెచ్చిపోతున్నాయో మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడొచ్చు. మెట్రో రైలు ఆగగానే కొంతమంది ప్రయాణికులు దిగడంతో పాటు.. మరి కొంతమంది ప్రయాణికులు మెట్రోలోకి ఎక్కేందుకు పోటీ పడుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి సమయంలోనే విపరీతమైన రద్దీ నెలకొంటుంది. సరిగ్గా ఈ హడావిడి.. గందరగోళం ఉన్న సమయంలోనే.. ప్రొఫెషనల్ దొంగలు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకొని చేతివాటం చూపెడుతూ ఉంటారు..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. పసుపు రంగు చీర ధరించిన ఒక మహిళ మెట్రో ఎక్కుతున్నట్లు నటిస్తూ కనిపించడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఆమె ముందు ఉన్న మరో మహిళ ప్రయాణికురాలి హ్యాండ్ బ్యాగ్ లోకి ఎంతో సులభంగా చేయి పెట్టడం మీరు గమనించవచ్చు.. అందులో ఉన్న విలువైన వస్తువులు, నగలను దొంగిలించే ప్రయత్నం చేసింది.. అంతా తాను అనుకున్నట్లుగానే జరిగిపోతుందని ఆ మహిళ భావించింది..
అయితే సరిగ్గా అదే సమయంలో తన ఎదురుగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి కెమెరాతో రికార్డు చేస్తున్న విషయాన్ని ఆ మహిళా దొంగ గమనించింది.. కెమెరా కంటికి చిక్కానని.. తెలియగానే ఒక్కసారిగా షాక్కు గురైనట్లు కూడా మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడొచ్చు.. వెంటనే తన చేతిని వెనక్కి లాక్కుంది.. ఆపై ఏమీ తెలియనట్లుగా అమాయకంగా ముఖం పెట్టి అక్కడి నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయడం వీడియోలో కనిపిస్తుంది.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ అయిన కొద్దీ సమయంలోనే లక్షలాది వ్యూస్ను సొంతం చేసుకుంది.. ఈ వీడియో పై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు దొంగ ప్రవర్తనను చూసి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిని వెంటనే గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని కామెంట్లలో పెడుతున్నారు.. కెమెరా లేకపోయి ఉంటే ఆ ప్రయాణికురాలు తమ విలువైన వస్తువులన్నింటిని పోగొట్టుకునేదని కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. మెట్రో అధికారులతో పాటు భద్రత సిబ్బంది నిఘా పెంచాలని కోరుతున్నారు..
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