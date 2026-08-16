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Viral Video: మెట్రోలో రద్దీని అడ్డం పెట్టుకుని దొంగతనం.. మహిళా దొంగ ఏం చేసిందో చూడండి!

Metro Theft Caught On Camera Video: ఢిల్లీ మెట్రోలో ఒక మహిళా దొంగ చేతివాటానికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో మెట్రో ఎక్కుతున్న ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలి హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో చేతుపెట్టి.. దొంగిలించే ప్రయత్నం చేసింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతుంది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 16, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:48 PM IST
Viral Video: మెట్రోలో రద్దీని అడ్డం పెట్టుకుని దొంగతనం.. మహిళా దొంగ ఏం చేసిందో చూడండి!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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