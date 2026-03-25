Roti On Bike Silencer Video Watch Here: టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్ది మనుషుల ఆలోచనలు కూడా వింతగా మారుతూ వస్తున్నాయి.. సాధారణంగా వంట చేయాలంటే పొయ్యి లేదా గ్యాస్ స్టవ్ అవసరం ఉంటుంది. కానీ ఇవేమీ లేకుండా కేవలం బైక్ సైలెన్సర్ ఉపయోగించి ఓ మహిళ రొట్టెలు కాల్చడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ మారింది.. వినడానికి వింతగా ఉన్నప్పటికీ ఇది అక్షరాల నిజం.. ఇప్పుడు ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఎల్పిజి కోరత కారణంగా చాలామంది ఇలాంటి వింత వింత ఆలోచనలతో ముందుకు వస్తున్నారు..
ప్రస్తుతం ఇంస్టాగ్రామ్తో పాటు ట్విట్టర్ వేదికలో ఈ వీడియో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఒక యువతి తన బైక్ పక్కనే పిండి ముద్దతో కూర్చుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఆమె రొట్టెలను ఒత్తిన తర్వాత.. పక్కనే స్టార్ట్ చేసి ఉన్న బైక్ సైలెన్సర్ పై ఆ రొట్టెలను వేసింది. ఇంజన్ రన్ అవుతుండడంతో సైలెన్సర్ నుంచి వచ్చే విపరీతమైన వేడికి ఆ రొట్టె క్రమంగా కాలడం మీరు ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో గమనించవచ్చు.. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే..కేవలం సెకండ్ల వ్యవధిలోనే ఆ రొట్టె రెండు వైపులా చక్కగా కాలిపోయింది..
ఆ యువతి కేవలం రొట్టె కాల్చడమే కాకుండా..తన ముందే ప్లేటు పట్టుకొని కూర్చున్న తన కుమారుడికి ఆ రొట్టెను వడ్డించింది.. ఆ బాలుడు కూడా ఏమీ తెలియనట్లు ఆ రొట్టెను తినడానికి సిద్ధం అవ్వడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అయితే, ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు..ఇదేం ఐడియా రా బాబోయ్.. ఇలాంటివి ఎలా తడతాయని? కొందరు కామెంట్ చేస్తుంటే.. మరికొందరు ఆమె తెలివితేటలకు ఆశ్చర్యపోతున్నారు..
అయితే ఈ వీడియో కేవలం వినోదం కోసం చేసిందా లేదా నిజంగానే వంట చేశారా అన్నది పక్కన పెడితే.. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొంతమంది నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సైలెన్సర్ నుంచి కార్బన్ మొనాక్సిడైడ్ వంటి విషపూరితమైన వాయువులు విడుదలవుతాయి.. అవి నేరుగా ఆహార పదార్థాలకు అంటుకోవడం వల్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. సైలెన్సర్ పై ఉండే ఇంధన అవశేషాలు ఆహారంలో కలిస్తే క్యాన్సర్ కారకంగా కూడా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని కొంతమంది వైద్యులు తెలుపుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి