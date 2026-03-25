Roti On Silencer Video: గ్యాస్ స్టౌ అవసరం లేదు.. సైలెన్సర్‌పై రొట్టెలు కాల్చిన మహిళ.. వీడియో ఇదే!

Roti On Bike Silencer Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ యువతి బైక్స్ సైలెన్సర్‌పై రొట్టెలను కాల్చుతున్న దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలో అలా కాల్చిన రొట్టెలను ఆ యువతి ఏకంగా తన ముందు కూర్చున్న కుమారుడికి వడ్డించింది. ఈ వీడియో మీరు కూడా చూడాలనుకుంటున్నారా?

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 25, 2026, 06:07 PM IST

Railways New Rules 2026: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. టికెట్ రూల్స్‌లో కీలక మార్పులు..!
5
Railways New Rules 2026
Railways New Rules 2026: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. టికెట్ రూల్స్‌లో కీలక మార్పులు..!
Anna Lezhneva: సోష‌ల్ మీడియాలోకి ప‌వ‌న్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజినోవా ఎంట్రీ.. క్యూట్ ఫోటోకి నెటిజన్లు ఫిదా
5
Anna Lezhneva Social Media Entry
Anna Lezhneva: సోష‌ల్ మీడియాలోకి ప‌వ‌న్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజినోవా ఎంట్రీ.. క్యూట్ ఫోటోకి నెటిజన్లు ఫిదా
Unique Business Ideas 2026: లక్షల్లో సంపాదన ఇచ్చే వింత వ్యాపారాలు.. మొక్కలకు హాస్పిటల్.. డిజిటల్ ఆస్తులకు వారసులు..!!
5
New business ideas 2026 Telugu
Unique Business Ideas 2026: లక్షల్లో సంపాదన ఇచ్చే వింత వ్యాపారాలు.. మొక్కలకు హాస్పిటల్.. డిజిటల్ ఆస్తులకు వారసులు..!!
Dhurandhar Actor Gaurav Gera:ధురంధర్‌లో హంజాకు సాయం చేసే ఆ జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ ఎవరో తెలుసా..!
6
Dhurandhar Actor Gaurav Gera
Dhurandhar Actor Gaurav Gera:ధురంధర్‌లో హంజాకు సాయం చేసే ఆ జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ ఎవరో తెలుసా..!
 Roti On Bike Silencer Video Watch Here: టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్ది మనుషుల ఆలోచనలు కూడా వింతగా మారుతూ వస్తున్నాయి.. సాధారణంగా వంట చేయాలంటే పొయ్యి లేదా గ్యాస్ స్టవ్ అవసరం ఉంటుంది. కానీ ఇవేమీ లేకుండా కేవలం బైక్ సైలెన్సర్ ఉపయోగించి ఓ మహిళ రొట్టెలు కాల్చడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ మారింది.. వినడానికి వింతగా ఉన్నప్పటికీ ఇది అక్షరాల నిజం.. ఇప్పుడు ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఎల్పిజి కోరత కారణంగా చాలామంది ఇలాంటి వింత వింత ఆలోచనలతో ముందుకు వస్తున్నారు..

ప్రస్తుతం ఇంస్టాగ్రామ్‌తో పాటు ట్విట్టర్ వేదికలో ఈ వీడియో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఒక యువతి తన బైక్ పక్కనే పిండి ముద్దతో కూర్చుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఆమె రొట్టెలను ఒత్తిన తర్వాత.. పక్కనే స్టార్ట్ చేసి ఉన్న బైక్ సైలెన్సర్ పై ఆ రొట్టెలను వేసింది. ఇంజన్ రన్ అవుతుండడంతో సైలెన్సర్ నుంచి వచ్చే విపరీతమైన వేడికి ఆ రొట్టె క్రమంగా కాలడం మీరు ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో గమనించవచ్చు.. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే..కేవలం సెకండ్ల వ్యవధిలోనే ఆ రొట్టె రెండు వైపులా చక్కగా కాలిపోయింది..

ఆ యువతి కేవలం రొట్టె కాల్చడమే కాకుండా..తన ముందే ప్లేటు పట్టుకొని కూర్చున్న తన కుమారుడికి ఆ రొట్టెను వడ్డించింది.. ఆ బాలుడు కూడా ఏమీ తెలియనట్లు ఆ రొట్టెను తినడానికి సిద్ధం అవ్వడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అయితే, ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు..ఇదేం ఐడియా రా బాబోయ్.. ఇలాంటివి ఎలా తడతాయని? కొందరు కామెంట్ చేస్తుంటే.. మరికొందరు ఆమె తెలివితేటలకు ఆశ్చర్యపోతున్నారు..

 
 
 
 
 

Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..

అయితే ఈ వీడియో కేవలం వినోదం కోసం చేసిందా లేదా నిజంగానే వంట చేశారా అన్నది పక్కన పెడితే.. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొంతమంది నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సైలెన్సర్ నుంచి కార్బన్ మొనాక్సిడైడ్ వంటి విషపూరితమైన వాయువులు విడుదలవుతాయి.. అవి నేరుగా ఆహార పదార్థాలకు అంటుకోవడం వల్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. సైలెన్సర్ పై ఉండే ఇంధన అవశేషాలు ఆహారంలో కలిస్తే క్యాన్సర్ కారకంగా కూడా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని కొంతమంది వైద్యులు తెలుపుతున్నారు. 

Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

