Snake Video: వామ్మో వంట చేయమంటే కాటేయడానికి వచ్చిన పామునే వండేసిందే..! ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..!

Woman Snake Cooking Viral Video: సోషల్ మీడియా వేదికగా పాముల వీడియోలు హల్చల్ చేస్తుంటాయి. ఈ వీడియోని చూసేందుకు ప్రత్యేకంగా ఖాతాలు కూడా ఉన్నాయి. జంతువుల వీడియోలు వెతికి మరి చూసేవాళ్లు ఎక్కువే.. అయితే పాము అంటే విషపూరితమైన జంతువులు. సాధారణంగా పాములు అడవుల్లో ఉంటాయి. చెట్లపొదల్లో కూడా ఉండడం చూస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో పాములు ఇళ్లలోకి కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. అల్మారాలోకి దూరేస్తున్నాయి ఏసీ వెంట్లలో కూడా ఇవే కనిపిస్తున్నాయి.
అయితే తాజాగా పాముకు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. వంటగదిలో ఓ మహిళ తన పెంపుడు జంతువు పిల్లితో పాటు కలిసి వంట చేస్తూ ఉంది. అయితే ఆకస్మికంగా కిటికీలో నుంచి ఆకస్మికంగా ఆమె వండుతున్న గిన్నెలోనే ఆ పాము పడిపోయింది. ఇక ఒక్కసారిగా భయబ్రాంతులకు గురి కాకుండా ఆ మహిళ ఆ గిన్నెకి మూత పెట్టేసి అలాగే అట్టేసి పట్టుకుంది. పక్కనే ఉన్న పిల్లి కూడా ఒక్కసారిగా భయబ్రాంతులకు గురై దాన్ని అలాగే చూస్తుంది. ఆ మహిళ ఏమాత్రం భయపడకుండా అలాగే పట్టుకుంది. అయి వీడియో ఎక్స్ వేదికగా వైరల్ అవుతుంది.
ఇక ఎక్కువసేపు అలాగే పట్టుకుంటే ఆ పాము ఆ మరిగే నీటిలోనే చనిపోయి ఉండవచ్చు. ఇక సోషల్ మీడియా ఈ వీడియోను లక్షల మంది వీడియో వీక్షించారు. చాలామంది లైక్స్ కూడా కొట్టారు. ఆ మహిళ అదృష్టవశాత్తు బతికి బట్ట కట్టిందని ఒకరు.. ఏ మాత్రం భయపడకుండా అలాగే పట్టేసుకొని ఆ పామును కూడా వండేసిందే అని మరికొందరు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. తనను కాటేయడానికి వచ్చి పామును వండేసిందే? అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ వీడియో @digitalkhan01 అనే హ్యాండిల్ ఇంస్టాగ్రామ్ వేదికగా వైరల్ అయింది. దీన్ని ఎక్స్ వేధికగా కూడా దీన్ని షేర్ చేశారు.
ఇప్పుడు కూరగాయ కాదు నాన్ వెజ్ రెడీ అయిపోయిందని ఎక్స్ వేదికగా కూడా యూజర్లు రాసుకొస్తున్నారు. మహిళను చూస్తే చైనీస్ లా కనిపిస్తోంది. కాబట్టి వాళ్ళు పాములు కూడా తింటారని తెలుసు కదా అని స్పందిస్తున్నారు. ఇక మొత్తానికి ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా గా వేదికగా వైరల్ అవుతుంది. ఆమె వంట చేస్తున్న గదిలోనే సీసీటీవీ కూడా ఉండటంతో అక్కడ ఈ వీడియో రికార్డయింది. ఇలా జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు ఎంతో ఆసక్తిగా చాలామంది సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. దాన్ని కన్పించగానే ఫ్రెండ్స్ లేదా వారి ఖాతాల్లో షేర్ చేస్తూ ఉంటారు.
बिन बुलाया मेहमान जब खाने की खुशबू से सांप भी खुद को रोक न पाए... पर शुक्र है कि ढक्कन सही समय पर बंद हो गया।
किस्मत अच्छी थी कि कैमरा चल रहा था, वरना इस 'नागिन' वाली रेसिपी पर कोई यकीन ही नहीं करता।🐍🍲😂 pic.twitter.com/QrTzrYp6eV
— Shagufta khan (@Digital_khan01) January 17, 2026
