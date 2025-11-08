Most Cute Woman Doctor Video Watch: నిత్యం సోషల్ మీడియాలో ఇంస్టాగ్రామ్కి సంబంధించిన ఎన్నో షార్ట్ వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని ఫన్నీ వీడియోలైతే జనాలు పడి పడి చూస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు కొంతమంది మీమర్స్ పోస్ట్ చేసే వీడియోలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా ఓ వీడియో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియో హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న ఓ కుర్రాడు, వైద్యురాలికి సంబంధించింది. వీడియోలో కుర్రాడు చేసిన పనికి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముంది? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కాలుకు గాయమై.. హాస్పిటల్లో బెడ్పై పడుకొని ఉన్న ఓ చిన్న కుర్రాన్ని వీడియోలో చూడొచ్చు. అలాగే ఇదే వీడియోలో అతడికి ఓ యువ వైద్యురాలు ఇంజక్షన్ వేయడం చూడొచ్చు. సాధారణంగా పిల్లలు ఇంజక్షన్స్కి ఎంతో భయపడుతూ ఉంటారు. అలాంటిది ఈ వీడియోలో ఆ కుర్రాడు మాత్రం ఏమాత్రం భయపడకుండా డాక్టర్ కి లైటింగ్ కొడుతూ.. ఇంజక్షన్ వేయించుకుంటున్నాడు. ఇదే సమయంలో ఆ లేడీ డాక్టర్ కూడా కుర్రాడి చూపులకు పరవశం అయిపోయి.. అలాగే అతడిని చూస్తుండి పోయింది. ఆ చిన్న కుర్రాడు ఏమాత్రం కన్ను వాల్చకుండా ఆ వైద్యురాలను చూస్తుండి పోయాడు.
Also Read: Students Video Viral: కళాశాల మైదానంలో.. విద్యార్థులు జుట్లు పట్టుకొని కొట్టుకున్నారు.. వీడియో నెట్టింట్లో హల్ చల్..
అలాగే ఈ వీడియోలో ఆ కుర్రాడు ఆమెను చూస్తూ సిగ్గుపడడం కూడా గమనించవచ్చు. ఇదే సమయంలో లేడీ డాక్టర్ ఆ పిల్లాడికి ఇంజక్షన్ వేయడం పూర్తి చేసింది. అయితే ఈ వీడియోను అక్కడే ఉన్న పేషెంట్స్కు సంబంధించిన తాలూకు స్మార్ట్ ఫోన్లో చిత్రీకరించారు. ఇలా చిత్రీకరించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా .. అద్భుతమైన ఆదరణ లభించింది. ఈ వీడియోను ఎక్కువగా సింగిల్స్పై meams వేసేందుకు వాడుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను ఓ ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను ఒక లక్ష మందికి పైగా షేర్ చేశారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది వింత వింత కామెంట్లు చేస్తున్నారు.. ఇదే స్థితిలో నేను ఉన్న ఇలాంటి పనే చేసే వాడినని.. ఒక సోషల్ మీడియా వినియోగదారుడు కామెంట్ చేశాడు.
