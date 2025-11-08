English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Woman Doctor Video: ఇంజక్షన్ ఇస్తున్న మహిళ డాక్టర్‌కి లైటింగ్ కొడుతున్న పిల్ల బచ్చా.. సింగిల్స్ మాత్రం వీడియో చూడకండి..

Woman Doctor Video: ఇంజక్షన్ ఇస్తున్న మహిళ డాక్టర్‌కి లైటింగ్ కొడుతున్న పిల్ల బచ్చా.. సింగిల్స్ మాత్రం వీడియో చూడకండి..

Most Cute Woman Doctor Video: ప్రస్తుతం ఇంస్టాగ్రామ్ పేజీకి సంబంధించిన ఓ షార్ట్ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో ఒక అబ్బాయి యువ డాక్టర్‌కి లైటింగ్ కొడుతున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యాన్ని గురిచేస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 8, 2025, 03:27 PM IST

Woman Doctor Video: ఇంజక్షన్ ఇస్తున్న మహిళ డాక్టర్‌కి లైటింగ్ కొడుతున్న పిల్ల బచ్చా.. సింగిల్స్ మాత్రం వీడియో చూడకండి..

 Most Cute Woman Doctor Video Watch: నిత్యం సోషల్ మీడియాలో ఇంస్టాగ్రామ్‌కి సంబంధించిన ఎన్నో షార్ట్ వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని ఫన్నీ వీడియోలైతే జనాలు పడి పడి చూస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు కొంతమంది మీమర్స్ పోస్ట్ చేసే వీడియోలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా ఓ వీడియో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియో హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న ఓ కుర్రాడు, వైద్యురాలికి సంబంధించింది. వీడియోలో కుర్రాడు చేసిన పనికి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముంది? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కాలుకు గాయమై.. హాస్పిటల్లో బెడ్‌పై పడుకొని ఉన్న ఓ చిన్న కుర్రాన్ని వీడియోలో చూడొచ్చు. అలాగే ఇదే వీడియోలో అతడికి ఓ యువ వైద్యురాలు ఇంజక్షన్ వేయడం చూడొచ్చు. సాధారణంగా పిల్లలు ఇంజక్షన్స్‌కి ఎంతో భయపడుతూ ఉంటారు. అలాంటిది ఈ వీడియోలో ఆ కుర్రాడు మాత్రం ఏమాత్రం భయపడకుండా డాక్టర్ కి లైటింగ్ కొడుతూ.. ఇంజక్షన్ వేయించుకుంటున్నాడు. ఇదే సమయంలో ఆ లేడీ డాక్టర్ కూడా కుర్రాడి చూపులకు పరవశం అయిపోయి.. అలాగే అతడిని చూస్తుండి పోయింది. ఆ చిన్న కుర్రాడు ఏమాత్రం కన్ను వాల్చకుండా ఆ వైద్యురాలను చూస్తుండి పోయాడు. 

Also Read: Students Video Viral: కళాశాల మైదానంలో.. విద్యార్థులు జుట్లు పట్టుకొని కొట్టుకున్నారు.. వీడియో నెట్టింట్లో హల్ చల్..

అలాగే ఈ వీడియోలో ఆ కుర్రాడు ఆమెను చూస్తూ సిగ్గుపడడం కూడా గమనించవచ్చు. ఇదే సమయంలో లేడీ డాక్టర్ ఆ పిల్లాడికి ఇంజక్షన్ వేయడం పూర్తి చేసింది. అయితే ఈ వీడియోను అక్కడే ఉన్న పేషెంట్స్‌కు సంబంధించిన తాలూకు స్మార్ట్ ఫోన్‌లో చిత్రీకరించారు. ఇలా చిత్రీకరించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా .. అద్భుతమైన ఆదరణ లభించింది. ఈ వీడియోను ఎక్కువగా సింగిల్స్‌పై meams వేసేందుకు వాడుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను ఓ ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను ఒక లక్ష మందికి పైగా షేర్ చేశారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది వింత వింత కామెంట్లు చేస్తున్నారు.. ఇదే స్థితిలో నేను ఉన్న ఇలాంటి పనే చేసే వాడినని.. ఒక సోషల్ మీడియా వినియోగదారుడు కామెంట్ చేశాడు.

 
 
 
 
 

Also Read: Students Video Viral: కళాశాల మైదానంలో.. విద్యార్థులు జుట్లు పట్టుకొని కొట్టుకున్నారు.. వీడియో నెట్టింట్లో హల్ చల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  



Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 



