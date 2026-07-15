/Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. అగ్నిసాక్షిగా కప్పతో యువతి పెళ్లి తంతు.!. వీడియో వైరల్..

Woman performs wedding rituals with frog video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ఫన్నీగా ఉండే వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా నెటిజన్లు ఆసక్తిని చూపిస్తుంటారు. ఇటీవల పెళ్లికి సంబంధిచిన అమ్మాయిల వీడియోలు చాలా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇటీవల ఒక యువతి తన పెళ్లి తంతును క్యాన్షిల్ చేసుకునేందుకు ఏకంగా గుండు కొట్టించుకుంది. దాదాపు యువతీ, యువకులు ఇటీవల పెళ్లిళ్లకు సంబంధించిన దంపతులు హత్యల ఘటనలో విసిగిపోయారు.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పెళ్లి అంటేనే చాలామంది భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు.మరికొంత మంది పెళ్లి సంబంధం చూస్తున్నారంటే ఏవైన దోషాలు ఉన్నాయో అని జ్యోతిష్య పండితుల్ని సంప్రదిస్తున్నారు. మొత్తంగా పెళ్లికి ముందే దోషాలు లేకుండా చూసుకుంటే తర్వాత ఇబ్బందులు ఉండవని భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒక యువతి వెరైటీగా కప్పతో తన పెళ్లి తంతును చేసుకుంది. అగ్నిసాక్షిగా కప్పను తన కొంగును దాని మెడకు చుట్టి మరీ అగ్ని చుట్టు తిరిగింది.
పాపం.. కప్పను ఆమెను లాగుతుంటే అది ఏమి చేయలేక బాధతో విలవిల్లాడి పోయింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం నోరులేని ప్రాణిని హింసించడం ఏంటని ఆమెపై మండి పడుతున్నారు.
మరీ ఆమె రీల్స్ కోసం ఫెమస్ అవ్వాలని తీసిందో లేదా కామన్ గా ఏవైన దోషాలు ఉంటే పోతాయని చేసిందో తెలీదు కానీ ఈ వీడియో మాత్రంప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు కొంత మంది షాక్ అవుతున్నారు.