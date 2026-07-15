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Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. అగ్నిసాక్షిగా కప్పతో యువతి పెళ్లి తంతు.!. వీడియో వైరల్..

Woman marriage rituals with frog: కప్ప మెడకు తన చీర కొంగును చుట్టి యువతి అగ్నిసాక్షిగా ఏడు చుట్లు తిరిగింది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 15, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:52 PM IST
Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. అగ్నిసాక్షిగా కప్పతో యువతి పెళ్లి తంతు.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: womanweddingwithfrogvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. కప్పను కొంగుకు కట్టి అగ్నిసాక్షిగా యువతి పెళ్లి తంతు.. వీడియో వైరల్..
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