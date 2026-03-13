Woman Falls into an Open Manhole While Talking on Phone video: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. రోజంతా ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఫోన్ లలోనే మునిగితెలుతున్నారు. ఒక్క నిముషం ఫోన్ కన్పించకుంటే తమ ప్రాణం పోయినట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎక్కడకు వెళ్లిన ఫోన్ లను తీసుకొని వెళ్తున్నారు. చివరకు వాష్ రూమ్ లో కూడా ఫోన్ ను వాడుతున్నారు. ఇక పొరపాటున చార్జింగ్ అయిపోతే అదేదో తమ ప్రాణాలు పోయినట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు. అందుకే ఎప్పుడు తమతో పాటు పవర్ బ్యాంక్ ను కూడా పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఇద్దరు యువతీ, యువకులు రోడ్డుపక్కన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు.
Eyes on the screen, but watch your feet! Distracted walking can lead to epic fails. 😱📱pic.twitter.com/jwV18VpFZk
— Earth_Wanderer (@earth_tracker) March 12, 2026
ఇంతలో వారికి ఎదురుగా ఒక మ్యాన్ హోల్ వచ్చింది. వారు మాత్రంఫోన్ లోనే మునిగిపోయారు. దాన్ని అస్సలు పట్టించుకోలేదు. దీంతో అమాంతం వారిద్దరు కూడా ఒకిరి తర్వాత మరోకరు మ్యాన్ హోల్ రంధ్రంలో పడిపోయారు. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. వారు మ్యాన్ హోల్ లో పడిన కూడా వారి ఫోన్ మాత్రం బైట పడింది.అంటే వారిద్దరు చిక్కుల్లో పడ్డ వారి ఫోన్ లు మాత్రం సెఫ్ గా రోడ్ల మీద పడ్డాయి.
ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ ఫుటేజ్ లో రికార్డు అయ్యింది.ఆ తర్వాత రెప్పపాటులో అక్కడున్న వారు గుర్తించి వారిని కాపాడారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.అసలు రోడ్డు మీద మరీ ఫోన్ లో అంత మునిగిపోవాలా అంటూ నెటిజన్ లు మండిపడుతున్నారు. కొన్ని సార్లు ఫోన్ లో పడి తమ ప్రాణాలు కూడా పొగొట్టుకుంటారని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
