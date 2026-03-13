English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: కొంప మంచిన ఫోన్ కాల్.!. రెప్పపాటులో యువతీ, యువకుడు మ్యాన్ హోల్‌లో.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Video Viral: కొంప మంచిన ఫోన్ కాల్.!. రెప్పపాటులో యువతీ, యువకుడు మ్యాన్ హోల్‌లో.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Woman Falls into an Open Manhole video: యువతీ,యువకుడు ఫోన్ లో మునిగిపోయారు. ఇంతలో వారి ముందు ఒక మ్యాన్ హోల్ వచ్చింది. దానిలో అకస్మాత్తుగా పడిపోయారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 13, 2026, 02:49 PM IST
  • మ్యాన్ హోల్ లో పడ్డ యువతీ, యువకుడు..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Sweet Potato Bobbatlu: ఈ ఉగాదికి ఇలా చిలగడదుంపలతో టేస్టీ బొబ్బట్లు చేయండి.. అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇట్టే కరిగిపోతాయి..!
5
Tasty Sweet Potato Bobbatlu
Sweet Potato Bobbatlu: ఈ ఉగాదికి ఇలా చిలగడదుంపలతో టేస్టీ బొబ్బట్లు చేయండి.. అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇట్టే కరిగిపోతాయి..!
Actress Hema: బంగారం కన్నా బ్లూ డ్రమ్ములపై మోజు ఎక్కువ.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
6
Actress Hema
Actress Hema: బంగారం కన్నా బ్లూ డ్రమ్ములపై మోజు ఎక్కువ.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Hansika Motwani Divorce: విడాకులు తీసుకున్న హన్సిక మోత్వాని.. నాలుగేళ్ల వివాహ జీవితానికి ముగింపు!
5
Hansika Motwani divorce
Hansika Motwani Divorce: విడాకులు తీసుకున్న హన్సిక మోత్వాని.. నాలుగేళ్ల వివాహ జీవితానికి ముగింపు!
Monalisa Bhosle: పెళ్లి చేసుకుని షాకిచ్చిన కుంభమేళా పూసలమ్మే పిల్ల
6
Monalisa Bhosle
Monalisa Bhosle: పెళ్లి చేసుకుని షాకిచ్చిన కుంభమేళా పూసలమ్మే పిల్ల
Video Viral: కొంప మంచిన ఫోన్ కాల్.!. రెప్పపాటులో యువతీ, యువకుడు మ్యాన్ హోల్‌లో.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Woman Falls into an Open Manhole While Talking on Phone video: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.  రోజంతా ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఫోన్ లలోనే మునిగితెలుతున్నారు. ఒక్క నిముషం ఫోన్ కన్పించకుంటే తమ ప్రాణం పోయినట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎక్కడకు వెళ్లిన ఫోన్ లను తీసుకొని వెళ్తున్నారు. చివరకు వాష్ రూమ్ లో కూడా ఫోన్ ను వాడుతున్నారు. ఇక పొరపాటున చార్జింగ్ అయిపోతే అదేదో తమ ప్రాణాలు పోయినట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు. అందుకే ఎప్పుడు తమతో పాటు పవర్ బ్యాంక్ ను కూడా పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఇద్దరు యువతీ, యువకులు రోడ్డుపక్కన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇంతలో వారికి ఎదురుగా ఒక మ్యాన్ హోల్ వచ్చింది. వారు మాత్రంఫోన్ లోనే మునిగిపోయారు. దాన్ని అస్సలు పట్టించుకోలేదు. దీంతో అమాంతం వారిద్దరు కూడా  ఒకిరి తర్వాత మరోకరు మ్యాన్ హోల్ రంధ్రంలో పడిపోయారు. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. వారు మ్యాన్ హోల్ లో పడిన కూడా వారి ఫోన్ మాత్రం బైట పడింది.అంటే వారిద్దరు చిక్కుల్లో పడ్డ వారి ఫోన్ లు మాత్రం సెఫ్ గా రోడ్ల మీద పడ్డాయి.

Read more: Video Viral: మినిమం కామన్ సెన్స్ లేదా..?.. పిల్లాడ్ని డిక్కిలో పెట్టి తల్లి ఏంచేసిందంటే..?. వీడియో వైరల్..

ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ ఫుటేజ్ లో రికార్డు అయ్యింది.ఆ తర్వాత రెప్పపాటులో అక్కడున్న వారు గుర్తించి  వారిని కాపాడారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.అసలు రోడ్డు మీద మరీ ఫోన్ లో అంత మునిగిపోవాలా అంటూ నెటిజన్ లు మండిపడుతున్నారు.  కొన్ని సార్లు ఫోన్ లో పడి తమ ప్రాణాలు కూడా పొగొట్టుకుంటారని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Video Viralsocial mediaMan falls into manholewoman falls into manholeViral news

Trending News