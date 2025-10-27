English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Video Viral: ఇలా ఉన్నారెంట్రా..?.. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో యువతి ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్...

Girl fighting for seat video: రన్నింగ్ ట్రైన్ లో యువతిని వాగ్వాదంకు దిగింది. అంతే కాకుండా ఫైటింగ్ కు దిగింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 27, 2025, 10:04 AM IST
  • రన్నింగ్ ట్రైన్ లో యువతి గొడవ..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఇలా ఉన్నారెంట్రా..?.. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో యువతి ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్...

Woman fighting for seat in running train video: ఇటీవల కాలంలో బస్సులు, ట్రైన్ లలో గొడవలకు దిగుతున్నారు. ఎక్కడ చూసిన సీట్ల కోసం జుట్లు పీక్కుని మరీ కొట్టుకొంటున్నారు.  ప్రతిరోజు సోషల్ మీడియాలో అమ్మాయిల గొడవలకు చెందిన వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ గా మారింది.  కొంత మంది మరీ బరితెగించిన బట్టలు చింపుకునిమరీ గొడవలకు దిగుతున్నారు.

అంతే కాకుండా  కొంత మంది ఈ మధ్య కాలంలో రన్నింగ్ ట్రైన్ లను ఓయోలుగా మార్చేశారు. ట్రైన్ లలో వాష్ రూమ్ లలో రొమాన్స్ లకు దిగుతున్నారు. అంతే కాకుండా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, హగ్ లు చేసుకుంటూ హల్ చల్ చేస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక యువతి ట్రైన్ లో రచ్చ చేస్తుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో యువతి వాగ్వాదంకు దిగింది. సీటు కోసం కొంత మంది యువతీ,యువకులతో గొడవకు దిగింది.

అంతేకాకుండా.. ఆమె తన ట్రైన్ లో పై బెర్త్ నుంచి లేచి మరీ కింద ఉన్న వారి మీద పంచ్ లు వేసింది. ఇష్టమున్నట్లు కాలితో తన్నుతు రచ్చరంబోలా చేసింది.  అక్కడున్న వారు ఆపిన ఆమె వెనక్కు తగ్గేలేదు.

మొత్తంగా ట్రైన్ లో వీరి గొడవ పీక్స్ కు చేరింది.  కొంత మంది సీక్రెట్ గా ఈ ఘటనను వీడియో తీశారు. ఇది కాస్త ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెం కొట్టుకువడం రా బాబు.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Video ViralRunning Trainwoman fighting videowoman arguments for seatsocial media

