Woman fighting for seat in running train video: ఇటీవల కాలంలో బస్సులు, ట్రైన్ లలో గొడవలకు దిగుతున్నారు. ఎక్కడ చూసిన సీట్ల కోసం జుట్లు పీక్కుని మరీ కొట్టుకొంటున్నారు. ప్రతిరోజు సోషల్ మీడియాలో అమ్మాయిల గొడవలకు చెందిన వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ గా మారింది. కొంత మంది మరీ బరితెగించిన బట్టలు చింపుకునిమరీ గొడవలకు దిగుతున్నారు.
అంతే కాకుండా కొంత మంది ఈ మధ్య కాలంలో రన్నింగ్ ట్రైన్ లను ఓయోలుగా మార్చేశారు. ట్రైన్ లలో వాష్ రూమ్ లలో రొమాన్స్ లకు దిగుతున్నారు. అంతే కాకుండా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, హగ్ లు చేసుకుంటూ హల్ చల్ చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక యువతి ట్రైన్ లో రచ్చ చేస్తుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో యువతి వాగ్వాదంకు దిగింది. సీటు కోసం కొంత మంది యువతీ,యువకులతో గొడవకు దిగింది.
అంతేకాకుండా.. ఆమె తన ట్రైన్ లో పై బెర్త్ నుంచి లేచి మరీ కింద ఉన్న వారి మీద పంచ్ లు వేసింది. ఇష్టమున్నట్లు కాలితో తన్నుతు రచ్చరంబోలా చేసింది. అక్కడున్న వారు ఆపిన ఆమె వెనక్కు తగ్గేలేదు.
మొత్తంగా ట్రైన్ లో వీరి గొడవ పీక్స్ కు చేరింది. కొంత మంది సీక్రెట్ గా ఈ ఘటనను వీడియో తీశారు. ఇది కాస్త ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెం కొట్టుకువడం రా బాబు.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.