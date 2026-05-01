Video Viral: ఓర్నాయనో.. కొండ చిలువతో యువతి సరసాలు.!. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

Woman funny stunts with huge python video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్ గా మారుతున్నాయి. కొన్ని వీడియోలను చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తున్నాయి. మరికొన్ని వీడియోలను చూస్తుంటే చాలా షాక్ కు గురిచేస్తున్నాయి. ఇటీవల నిత్యం పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు సైతం వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. మొత్తంగా కోబ్రాలు, పైథాన్ ల వీడియోలకు నెట్టింట బాగా డిమాండ్ ఏర్పడిందని చెప్పుకొవచ్చు.
ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో ఫెమస్ అయ్యేందుకు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. కొంతమంది లేని పోనీ స్టంట్ లు చేసి ఫెమస్ కావాలని శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. ఒక యువతి భయంకమైన కొండ చిలువను తన ఓళ్లొపెట్టుకుని తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.
అదేదో తన లవర్ లా ఛాతీమీద, శరీనంపై పాకేలా చేస్తుంది. చాలా మంది అసలు పైథాన్ ను చూసి దూరంగా పారిపోతారు . మరీ ఆమెకు పాములు లేదా కొండ చిలువల్ని పెంచడం హబీనా మరేంటో కానీ ఆమె ఏ మాత్రం భయంలేకుండా కోబ్రాను హ్యాండిల్ చేస్తుంది. కొండ చిలువను పట్టుకుని అది ఎక్కడకు పాకిన ఏ మాత్రం ఇరిటేషన్ లేకుండా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది.
తన పైత్యంను రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.