/Video Viral: బేటా అంటునే.. యువతిని అక్కడ టచ్ చేసిన సెక్యురిటీ గార్డ్.!. షాకింగ్ వీడియో..

Woman harassed by Delhi aiims security guard video: ప్రభుత్వాలు ఎన్నిచర్యలు తీసుకున్న కొంత మంది కామాంధులు మాత్రం మారడటంలేదు. ఆడది కన్పిస్తే చాలు నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, పని ప్రదేశాలు ఎక్కడైన ఏదో ఒక నెపంతో మహిళల్ని వేధిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు ఇలాంటి ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు మరల ఇంటికి వచ్చే వరకు కూడా తెగ టెన్షన్ గా మారింది. కొంత మంది పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఢిల్లీలోకి ఎయిమ్స్ ఆస్పత్రి గార్డ్ యవ్వారం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
ఒక యువతి ఢిల్లీలోకి ఎయిమ్స్ ఆస్పత్రిలో అపాయింట్ మెంట్ గురించి అడిగేందుకు వచ్చింది. ఇంతలో అక్కడ డ్యూటీలో ఉన్న సెక్యురిటీ గార్డు ఆమె పట్లనీచంగా ప్రవర్తించాడు. ఆమె అపాయింట్ మెంట్ ను చూసినట్లు చేసి, ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లను చూస్తు పేపర్ ఇచ్చే వంకతో ఆమెను తాకాడు. ఆమె కూడా ఈ ఘటనతో షాక్ కు గురైంది.
ఈ వీడియో వైరల్గా మారడంతో నెటిజన్లు ఎయిమ్స్ గార్డుపై మండి పడున్నారు. మరోవైపు అతను బేటా అని పిలుస్తు అలా ఎందుకు చేస్తాడని, ఆమె ఆల్రేడీ వీడియో ను రెడీగా ఎలా పెట్టుకుందని కొంత మంది అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దీన్ని బట్టి చూస్తే ఏదో ఫెమస్ కావాలని ముందే ఆమె రెడీగా వీడియో ఆన్ చేసి పెట్టుకుందని, అసలు ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లను స్పష్టంగా తాకినట్లు కన్పించడంలేదని మరికొంత మంది ఈఘటనపై డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనపై నెట్టింట దుమారంరాజుకుంది.