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Video Viral: బేటా అంటునే.. యువతిని అక్కడ టచ్ చేసిన సెక్యురిటీ గార్డ్.!. షాకింగ్ వీడియో..

Delhi Aiims security guard video: యువతి వంక అదోలా చూస్తు ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ ను టచ్ చేసిన ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 07, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:53 PM IST
Video Viral: బేటా అంటునే.. యువతిని అక్కడ టచ్ చేసిన సెక్యురిటీ గార్డ్.!. షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: delhiaiimsguardvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: బేటా అంటునే.. యువతిని అక్కడ టచ్ చేసిన సెక్యురిటీ గార్డ్.!. షాకింగ్ వీడియో..
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