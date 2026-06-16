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Cobra Video: శివలింగంపై కోబ్రా.. ప్రాణాలకు తెగించి అభిషేకం చేసిన మహిళ.. వీడియో..

Cobra Abhishekam Video:  తాజాగా ఓ మహిళా శివ భక్తురాలు నాగుపాముకు అభిషేకం చేయిస్తున్న దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారలు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 16, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:11 PM IST
Cobra Video: శివలింగంపై కోబ్రా.. ప్రాణాలకు తెగించి అభిషేకం చేసిన మహిళ.. వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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శివలింగంపై కోబ్రా.. ప్రాణాలకు తెగించి అభిషేకం చేసిన మహిళ.. వీడియో..
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