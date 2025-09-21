Video Viral: పోయే కాలం అంటే ఇదేనేమో.!. డ్రైవింగ్ చేస్తున్న మొగుడ్ని ముద్దులతో టెంప్ట్ చేస్తున్న మహిళ.. షాకింగ్ వీడియో..

Woman Hugs and kissing her husband in Running car trending Video: కొంతమంది జంటలు ఇటీవల మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు నాలుగు గోడల మధ్య చేయాల్సిన పనుల్ని పబ్లిక్ గా చేస్తున్నారు. కామంతో చెలరేగిపోయిన పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొంతమంది తప్పతాగి బైక్ లమీద, కార్లలలో, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో రొమాన్స్ లుచేస్తున్నారు. మెట్రోలు, బస్సులు, చివరకు ట్రైన్ వాష్ రూమ్ లలో కూడా రాసలీలలు చేసుకుంటున్నారు.
Mood in Bengaluru after Trump imposed a $100,000 per year charge of H-1B Visas. pic.twitter.com/fJUlHeIfs0
— Wokeflix (@wokeflix_) September 20, 2025
ఇలాంటి ఘటనలు ప్రతిరోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా వీరి పనులు చూసి చుట్టుపక్కల ఉన్న జనాలు సిగ్గుతో దూరంగా పోతున్నారు. కానీ వీరిలో మాత్రం ఎలాంటి చలనం రావట్లేదు. సభ్య సమాజం ఏమనుకుంటారో అనికూడా ఆలోచించకుండా పాడుపనులుచేస్తున్నారు. కొంత మంది మహిళలు సైతం నిస్సిగ్గుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఇద్దరు కపుల్స్ రొమాన్స్ తో కేక పుట్టించారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనాల్ని నడిపేటప్పుడు నిబంధనల్ని పాటించాలని చెబుతుంటారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం తమకు కాదన్నట్లు ప్రవర్తిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో రన్నింగ్ కారులో కొంత మంది రాసలీలలకు దిగారు.
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. రన్నింగ్ కారులో ఒకమహిళ తన భర్త మీదకు వచ్చి కూర్చుంది. అంతటితో ఆగకుండా అతడ్నిముద్దులు పెడుతూ, హగ్ లు చేసుకుంటూ టెంప్ట్ చేసింది. అతను ఒకవైపు డ్రైవింగ్ చేస్తునే మరోవైపు ఆమెతో రోమాన్స్ చేస్తున్నాడు. వెనక నుంచి వీరి యవ్వరంను కొంత మంది తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేస్తున్నారు.
Read more: Video Viral: ఏంట్రా ఇది.. కరోనా కంటే డెంజర్లా ఉంది.. మామతో సరసాలు చేస్తే తప్పేంటని లైవ్ వీడియో...
కొంచెం అతని డ్రైవింగ్ అటు ఇటైన కారులో ఉన్న వారంతా పైకి పోవడం గ్యారంటీ. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఇంత కరువు ఏంట్రా అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook