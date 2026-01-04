English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Python Video: అదేమన్నా నీ బాయ్ ఫ్రెండా..?.. కొండ చిలువకు కసితీరా ముద్దులు పెట్టిన అమ్మాయి.. వీడియో వైరల్..

Woman kissing python Video: భారీ కొండ చిలువను పట్టుకుని స్టంట్ లు చేస్తుంది. దీనిలో భాగంగా ఆమె దాన్ని తననోటిలో పెట్టుకుని ఊపిరాడకుండా కసితీరా ముద్దులుపెట్టింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 4, 2026, 04:09 PM IST
Woman kisses big python in public event video: ఇటీవల కాలంలో జనాలు చాలా విచిత్రంగా తయారయ్యారు. ఒకప్పుడు కుక్కలు, పిల్లులను తమ ఇళ్లలో పెంచుకునేవారు . కానీ ఇప్పుడు క్రూర జంతువులను, పాములు, కొండ చిలువను కూడా తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. వీటిని తమ ఇళ్లలో బెడ్ ల మీద, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంచుకుంటున్నారు. ఇకవీరు చేస్తున్న స్టంట్ లు చూస్తే నోరెళ్ల బెట్టాల్సిందే. మొత్తంగా పాములు,కొండ చిలువలకు చెందిన వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటజన్లు వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు.

దీనిలో భాగంగా ప్రస్తుతం ఒక భారీ కొండ చిలువతో కొంత మంది అమ్మాయిలు స్టంట్ లకు దిగారు. అంతే కాకుండా దాన్ని ఆమె తన నోటిలో పెట్టుకుని మరీ కిస్ లు ఇస్తుంది. పాపాం.. అది ఆమె చేతిలో చిక్కుకునిఎటు కదల్లేక నరకం అనుభవిస్తుంది.

ఆమె మాత్రం చడ్డీలు వేసుకుని తన బాయ్ ఫ్రెండ్  అనుకుంటుందో ఏంటో కానీ.. కొండ చిలువకు కసితీరా ముద్దులుపెడుతుంది. మొత్తంగా పబ్లిక్లో ఆమె కొండ చిలువతో తన పైత్యంను చూపించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Read more: Drunk And Drive: పాముతో హల్‌చల్‌.. డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ టెస్టులో పోలీసులకు చుక్కలు

ఇలా ఉందేంట్రా బాబు.. అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కొండ చిలువ చుట్టుకుంటే ఊపిరాడకుండా పోతావ్ అంటూ, అదే మన్నా నీ బాయ్ ఫ్రెండా అని  మరికొంత మంది సెటైర్ లు వేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈవీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

