/Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. పాము కళ్లలో కళ్లు పెట్టి కసితీరా ముద్దాడుతున్న యువతి.. వీడియో వైరల్..

Woman kissing cobra Video goes Viral on social media: సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల పాముల వీడియోలు చాలా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో ఫెమస్ అయ్యేందుకు కోబ్రాలతో డెంజరస్ స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాములు కన్పిస్తే భయపడిపారిపోయే వారంతా ఇప్పుడు రీల్స్ చేస్తున్నారు. కోబ్రా అంటే అసలు తమకేంభయం అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో కోబ్రా వీడియోలకు ఫుల్ గిరాకి నడుస్తొంది. కానీ పాములు చాలా డెంజర్. అవి ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో ఎవరు చెప్పలేరు. కొన్నిసార్లు మనం అతిగా ప్రవర్తిస్తే అవి కోపంతో కాటు వేస్తాయి.
కొంత మంది పాముల్ని తమ ఇళ్లలో కూడా పెంచుకుంటున్నారు. వాటిని బెడ్ మీద, ఇళ్లలో ఉంచుకుంటున్నారు. ఏ మాత్రం భయపడటంలేదు. వాటితో స్నానాలు చేస్తున్నారు. స్విమ్మింగ్ ఫుల్ లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక యువతి కోబ్రాను తన చేతులతో పట్టుకుంది. మరీ దాన్ని ఆమెను పెంచుకుంటుందో మరేంటో కానీ కొంచెం అతిగా ప్రవర్తించింది.
తన పైత్యంను రీల్స్ లా చేసింది. పామును తన చేతుల్లో పట్టు కుని దాని కళ్లలో కళ్లు పెట్టి చూస్తు కసితీరా ముద్దు పెట్టింది. ఏ మాత్రం భయంలేకుండా దాన్ని కళ్లలో చూస్తు మెస్మరైజ్ చేసినట్లుంది. పాపం.. కోబ్రా కూడా ఆ యువతి వల్లో పడిపోయిందో ఏంటో కానీ ఆమె పెదాల దగ్గరకు లాక్కుని ముద్దు పెట్టిన కనీసం కోపంగా బుసలు కూడా కొట్టలేదు.
బహుషా అది మగ పాము అయి ఉంటుందో ఏంటో అని భావిస్తున్నారు. ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరీ ఇంత కరువులా తయారయ్యారెంటీ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఇలాంటి డెంజర్ స్టంట్ లు అవసరమా..?.. అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు.