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Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. పాము కళ్లలో కళ్లు పెట్టి కసితీరా ముద్దాడుతున్న యువతి.. వీడియో వైరల్..

Woman kissing Snake Video: పామును యువతి చాలా కసిగా ముద్దాడుతుంది. ఈ వీడియోపై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. మరీ ఇంత వెరైటీగా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 17, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:45 PM IST
Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. పాము కళ్లలో కళ్లు పెట్టి కసితీరా ముద్దాడుతున్న యువతి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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