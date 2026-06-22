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Snake Video: అదేమన్నా నీ బాయ్ ఫ్రెండా..?.. కోబ్రాను ముద్దులతో ముంచెత్తుతున్న యువతి.. వీడియో వైరల్..

Woman lip lock with snake: యువతి పామును పట్టుకుని తన ప్రియుడిలా ఫీలయినట్లుంది.  అది కూడా యువతి ముద్దులుపెడుతుంటే కదలకుండా ఫుల్ కోపరేట్ చేస్తుంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 22, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:45 PM IST
Snake Video: అదేమన్నా నీ బాయ్ ఫ్రెండా..?.. కోబ్రాను ముద్దులతో ముంచెత్తుతున్న యువతి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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